காலாஷ்டமி : சனியின் குருவான காலபைரவரை எந்த ராசிக்காரர்கள் எப்படி வணங்க வேண்டும்

சென்னை: காலபைரவரை வழிபட்டால் தைரியம், தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். கலியுகத்துக்கு கால பைரவர் என்றொரு சொல் உண்டு. காலபைரவரை தொடர்ந்து வழிபட்டு வந்தால், வீட்டில் உள்ள தீயசக்திகள் தொல்லை ஒழியம் கண்ணுக்குத் தெரிகிற, கண்ணுக்கே தெரியாத எதிரிகள் எல்லோரும் வீரியம் இழந்து போவார்கள்.

கார்த்திகை மாத தேய்பிறை அஷ்டமி காலபைரவாஷ்டமியாகக் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. காலபைரவர் காக்கும் கடவுள். சில ஆலயங்களில் ஈசான மூலையான வடகிழக்கு மூலையில் பைரவர் சன்னதியில் இருக்கும். இங்குதான் கோவிலில் சாவியை வைத்து விட்டு செல்வார்கள்.

காலபைரவர் சனிபகவானின் குரு. இவர் பஞ்சபூதங்கள், எட்டு திசைகள், நவகிரகங்கள், 12 ராசிகள் என காலத்தையும் கட்டுப்படுத்தும் வல்லமை கொண்டவர் கால பைரவர். காலத்தின் கடவுளான கால பைரவர் தலை விதியை மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் கொண்டவர்.

English summary

Worshiping Kalabhairava will increase courage and self-confidence. Kaliyuga has a term called Bhairav. If we continue to worship Calabash, all the visible and invisible enemies will lose their vigor unless the evil spirits in the house harass them.