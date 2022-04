மதுரை சித்திரைத் திருவிழாவை, கைலாசாவில் இருந்து லைவ் ஆக தரிசித்த நித்யானந்தா: பக்தர்களுக்கு அன்னதானம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கைலாசா நாட்டில் வசிக்கும் நித்யானந்தா மதுரையில் நடைபெறும் சித்திரைத் திருவிழாவை நேரலையில் கண்டு ரசித்துள்ளார். அந்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி வருகின்றன.

நானே பரமேசுவரனின் அவதாரம், மீனாட்சி அம்மனின் மறுபிறவி" என்று நித்யானந்தா அடிக்கடி குறிப்பிடுவார். அதனை நினைவுகூரும் வகையில் பக்தர்கள் மீனாட்சி அம்மனின் வடிவில் நித்யானந்தாவை ஸ்தாபித்து வழிபாடுகள் நடத்தி வருகின்றனர்.

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா அறிவிப்பு வெளியானது முதல் கைலாச நாட்டில் ஆன்மீக நிகழ்ச்சிகள் களை கட்டி வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோலத்தில் நித்யானந்தா இருப்பது போன்ற படங்களும் இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.

கைலாசா நாட்டின் மீது தீவிரவாத தாக்குதலா? இன்ஸ்டாகிராமில் திடீரென அலறிய நித்யானந்தா!

English summary

Nithiyananda attended the Madurai Chithirai Festival live from Kailash Nadu. He instructed his disciples at the Nithiyanandam Ashram near the East Tower of the Meenakshi Amman Temple in Madurai to facilitate the viewing of the Chithrai festival as it was in Nithyananda Kailasa Nadu.