மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் தொடங்கிய மாங்கனி திருவிழா..காரைக்காலில் கோலாகலம்

காரைக்கால்: பிரசித்தி பெற்ற காரைக்கால் அம்மையார் கோவில் மாங்கனி திருவிழா மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் தொடங்கியுள்ளது. முக்கிய நிகழ்ச்சியாக இன்று காலை 11 மணிக்கு திருக்கல்யாண நிகழ்ச்சியும் நாளை மாங்கனி இறைத்தல் நிகழ்ச்சியும் நடைபெற உள்ளது.

சிவபெருமான் திருவாயால் அம்மையே என்றழைக்கப்பட்ட காரைக்கால் அம்மையார் மாங்கனி திருவிழா, ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த 2 ஆண்டுகள் எளிமையான முறையில் நடந்த விழா இந்த ஆண்டு சிறப்பாக நடத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த ஆண்டு விழா இன்று மாலை மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் தொடங்கியது. முன்னதாக, பரமதத்த செட்டியார் பட்டு வேட்டி பட்டு சட்டை அணிந்து அலங்காரமாக ஆற்றங்கரை சித்தி விநாயகர் கோவிலில் இருந்து மாப்பிள்ளை கோலத்தில் ஊர்வலமாக புறப்பட்டு காரைக்கால் அம்மையார் மண்டபத்தில் எழுந்தருளும் நிகழ்ச்சி நடந்தது. இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டனர்.

English summary

The famous Karaikal Ammaiyar temple Mangani festival begins with the invitation of the groom. The main event will be the Thirukalyana program at 11 am today and the Mangani Festival tomorrow.