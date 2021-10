ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவில் ரங்கநாச்சியார் கோவிலில் நவராத்திரி உற்சவம் - தாயார் திருவடி தரிசனம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருச்சி: நவராத்திரி பண்டிகை தமிழகத்தில் இன்று தொடங்கியுள்ள நிலையில் பல கோவில்களில் நேற்றே தொடங்கி விட்டது. ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் ரங்கநாச்சியார் நவராத்திரி உற்சவம் கோலாகலமாகத் தொடங்கியுள்ளது. 7ஆம் திருநாளான 12ஆம் தேதி, விழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியாக ஆண்டுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே நடைபெறும் தாயார் திருவடி சேவை நடைபெறுகிறது.

புரட்டாசி மாத மகாளய அமாவாசைக்கு மறுநாள் பிரதமைத் தொடங்கி தசமி வரை நவராத்திரி பண்டிகை நாடு முழுவதும் கொண்டாடப்படும். வீடுகளில் கொலு வைத்து கொண்டாடப்படும் நவராத்திரி பண்டிகை இந்த ஆண்டு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது. தமிழகத்தின் முக்கிய கோவில்களில் நேற்று முதலே பண்டிகை ஆரம்பமாகி விட்டது.

மகாவிஷ்ணுவின் 108 திவ்ய தேசங்களில் முதன்மையான தலம் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயம். அந்த ஆலயத்தில் இந்த ஆண்டு ரங்கநாச்சியார் நவராத்திரி உற்சவம் நேற்று தொடங்கியது.

பரிசு பொருட்களை ஏலம் விட்ட பிரதமர் மோடி.. ஆர்வம் காட்டாத மக்கள்.. பெரும்பாலான பொருட்கள் விற்கவில்லை!

English summary

The Navratri festival has started in many temples in Tamil Nadu as it started today. The Ranganachiyar Navratri celebrations at the Srirangam Ranganathar Temple have begun in earnest. On the 12th day of the 7th Thirunal, the main event of the festival is the Mother Thiruvadi service which is held only once a year.