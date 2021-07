ஆடி அமாவாசை புனித தலங்கள் தரிசனம்: தமிழ்நாடு சுற்றுலா வளர்ச்சி கழகத்தில் முன்பதிவு பண்ணுங்க

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆடி மாதத்தில் அம்மன் கோவில்களுக்கு சென்று தரிசனம் செய்யவும், ஆடி அமாவாசை நாளில் ராமேஸ்வரத்திற்கு சென்று பித்ருக்களுக்கு தர்ப்பணம் கொடுக்கவும் தமிழக சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கழகம் ஏற்பாடு செய்துள்ளது. www.ttdconline.com என்ற இணையதளம் வாயிலாக முன்பதிவு செய்பவர்களை ஆலயங்களுக்கு புனித யாத்திரை அழைத்து சென்று வருகிறது தமிழக சுற்றுலா வளர்ச்சிக்கழகம்.

ஆடி மாதம் வந்தாலே அம்மன் ஆலயங்களில் திருவிழா களை கட்டும். பெண் பக்தர்களுக்காக தமிழக அரசு அம்மன் தரிசன சுற்றுலாவிற்கு கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.

மாநில அளவில் பிரசித்திப் பெற்ற 108 அம்மன் திருக்கோயில்களுக்கு சுற்றுலா வளர்ச்சிக் கழகம் சார்பில் ஆடி மாதச் சுற்றுலா திட்டம் இந்த ஆண்டும் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

The Tamil Nadu Tourism Development Corporation has organized a visit to the Amman temples in the month of Adi and a visit to Rameswaram on the day of the new moon to pay homage to the saints. The Tamil Nadu Tourism Development Corporation is taking pilgrims to the temples through the website www.ttdconline.com.