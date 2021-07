நோய் பயம் நீக்கும் ஆடிக்கிருத்திகை விரதம் - திருத்தணியில் தெப்ப உற்சவம் - பக்தர்களுக்குத் தடை

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: முருகனுக்கு உகந்த ஆடிக்கிருத்திகையை முன்னிட்டு அறுபடை வீடுகளில் 5ஆம் படை வீடான திருத்தணி சுப்ரமணியர் கோவிலில் தெப்ப உற்சவம் நடைபெறுகிறது. கொரோனா தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் ஆகஸ்ட் 5ஆம் தேதி வரைக்கும் ஆடிக்கிருத்திகை பெருவிழாவில் பொதுமக்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதாக திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

கார்த்திகை என்ற நட்சத்திரம் முருகப் பெருமானுக்கு உகந்த நட்சத்திரம். மாதம்தோறும் வரும் கிருத்திகை நட்சத்திரம் சிறப்பானது. ஆடி மாதத்தில் வரும் கிருத்திகை நட்சத்திரம் மேலும் சிறப்பானது. தட்சிணாயண புண்ணிய காலத்தில் வரும் கார்த்திகையும், உத்தராயண புண்ணிய காலத்தில் வரும் தை கிருத்திகையும் முருகன் ஆலயங்களில் சிறப்பாக கொண்டாப்படுகிறது.

என்னாச்சு.. வெளிநாடு போக போகிறாராமே ஸ்டாலின்.. உண்மையா.. டூ இன் ஒன் பிளான்?.. செம திட்டம்!

ஆடி கிருத்திகை தினமானது சூரியன் தென் திசை நோக்கி பயணிக்கும் தட்சிணாயண காலத்தின் தொடக்கத்தில் வருகிறது. இக்காலம் பகல் வெளிச்சம் குறைந்து இரவின் இருள் நீடித்திருக்கும் பருவத்தின் தொடக்க காலமாகும். எனவே மக்கள் தங்களின் வாழ்வில் துன்பம் எனும் இருள் அதிக காலம் நீடிக்காமல் இருக்க முருக பெருமானை வேண்டுவதால் அவர்கள் வாழ்வு ஒளிமயமாக இருக்க அருள் புரிவார் முருகன்.

English summary

Aadi kiruthigai Theppa urchavam is held at the Thiruthani Subramanian Temple, the 5th house in the sacrificial houses, to mark the auspicious occasion for Lord Murugan. The Tiruvallur District Collector has announced that the public will be denied permission for the Adikkiruthika festival till August 5 as the corona ban order is in force.