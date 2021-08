ஆடிப்பூரம் விழா சிவா, விஷ்ணு ஆலயங்களில் கொடியேற்றம் கோலாகலம் - தங்கத்தேரில் உலா வரும் ஆண்டாள்

News

சென்னை: ஆடிப்பூரம் விழா சைவ ஆலயங்களில் மட்டுமல்லாது, வைணவ தலங்களிலும் வெகு சிறப்பாக நடைபெறும். ஆடிப்பூரத்தில் ஆண்டாள் அவதாரம் நிகழ்ந்ததாக புராணங்களில் சொல்லப்பட்டுள்ளன. அதே போல ஆடி மாதம் பூரம் நட்சத்திரம் அம்பிகை அவதரித்த நாளாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. சிவ ஆலயங்களிலும், மகாவிஷ்ணு ஆலயங்களிலும் ஆடிப்பூரம் விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது.

ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் ஆண்டாள் கோவில் ஆடிப்பூர திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் துவங்கியுள்ளது. திருக்கோஷ்டியூர் சவுமிய நாராயண பெருமாள் கோவிலில் ஆடிப்பூர திருவிழா கொடியேற்றம் பக்தர்கள் இன்றி நடைபெற்றது.

ஆடிப்பூர நாளில்தான் ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் ஆண்டாள் துளசி மாடத்தில் அவதரித்ததாக சொல்லப்படுகிறது. அதேபோல் அம்பிகை தேவிக்கு ஆடி மாதத்தில் வரும் பூரம் உகந்த நாளாகக் கருதப்படுகிறது. ஏனெனில் இந்நந்நாளில்தான் அம்பிகை அவதரித்ததாக புராணங்கள் கூறுகின்றன.

The AAdipuram festival is celebrated not only in the vegan temples but also in the Vaishnava shrines. Legends say that the incarnation of God took place at Adipuram. The month of Audi is also celebrated as the day when Pooram star Ambika appeared. The Adippuram festival begins with the flag hoisting at Shiva temples and Mahavishnu temples.