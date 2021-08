ஆடிப்பூரம் : அம்மனுக்கு வளைகாப்பு கோலாகலம்....பிள்ளை வரம் கிடைக்க வளையல் வாங்கி கொடுங்க

News

சென்னை: ஆடிப்பூரம் நாளில் அம்மனுக்கு அணிவித்த வளையல்களில் இரண்டு வாங்கி பெண்கள் அணிந்துகொண்டால், குடும்பத்தில் சுபிட்சங்கள் ஏற்படும். பிள்ளை வரம் வேண்டுபவர்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கும். அம்மன் ஆலயங்களுக்கு வளையல் வாங்கிக் கொடுத்தால் திருமணம் ஆகாதவர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நடக்கும். அகிலத்தின் நாயகி ஆனந்தப்பட்டால் அகில உலகமே மகிழ்ச்சியடையும் என்பது உண்மைதானே.

ஆடிமாதம் பூர நட்சத்திரத்தில்தான் அம்மன் தோன்றினாள். இதன் காரணமாகவே ஆடிப்பூரம் நாளில் அம்மன் கோவில்களில் வளைகாப்பு விழா கோலாகலமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. கொரோனா பரவல் காரணமாக இந்த ஆண்டு வளைகாப்பு விழா பக்தர்கள் பங்கேற்பு இன்றி நடைபெற்றது.

கால புருஷனுக்கு ஐந்தாம் ராசியான சிம்ம ராசியில் வரும் சுக்ரனின் நட்சத்திரமான பூரம் அன்னை பார்வதி அவதரித்த நட்சத்திரம் ஆகும். ஆடிமாதத்தில் பூரம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்த கோதை நாச்சியார் என்ற ஆண்டாளும் பூரத்தின் அதிதேவதையாக அருள்புரிகிறார். ஆடி மாதத்தில் பூரம் நட்சத்திரம் உச்சத்தில் இருக்கும் இந்நாளில், ஏழை சுமங்கலிப் பெண்களுக்கு புடவை, மஞ்சள், குங்குமம், வெற்றிலை பாக்கு, பணம் வைத்து கொடுப்பது நல்லது. மேலும் இந்த நாளில், தாலிக்கு புதிய மஞ்சள் கயிறு கோர்ப்பது நன்மை அளிக்கும்.

If women buy two of the bracelets worn by the goddess on the day of Aadipuram and wear them, there will be prosperity in the family. Those who seek the blessing of a child will have the privilege of having a child. If the goddess buys bangles for the temples the unmarried will get married soon. If the heroine of the universe is happy, the whole world will be happy.