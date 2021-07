சிதம்பரம் ஆடலரசர் நடராஜருக்கு ஆனித்திருமஞ்சனம் - பக்தர்கள் தரிசனம் எப்போது

News

oi-Jeyalakshmi C

சிதம்பரம்: அகிலாண்டகோடி பிரம்மாண்ட நாயகர் ஆடலரசர் தில்லை அம்பலவாணர் நடராஜர் ஆலயத்தில் ஆனித்திருமஞ்சன விழா நடைபெற உள்ளது. இந்த விழாவிற்காக திருத்தேரோட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளதை அடுத்து 14ஆம் தேதி ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் எழுந்தருளி தரிசனம் தருகிறார். 15ஆம் தேதி ஆனித்திருமஞ்சன நாளில் சுவாமி பொற்சபையில் எழுந்தருளிய பிறகு பக்தர்கள் தரிசனம் செய்ய அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தீட்சிதர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

ஆடலரசரான நடராஜருக்கு சித்திரை திருவோணம், ஆனி உத்திரம், ஆவணி சதுர்த்தசி, புரட்டாசி சதுர்த்தசி, மாசி சதுர்த்தசி, மார்கழி திருவாதிரை என ஆண்டுக்கு 6 முறை மகா அபிஷேகம் செய்யப்படுகிறது.

இதில் சிறப்பு வாய்ந்தது ஆனி உத்திரத்தில் நடைபெறும் திருமஞ்சனமும், மார்கழி திருவாதிரையில் நடைபெறும் திருமஞ்சனமும் ஆகும். இவ்விரு நாட்களில் மட்டுமே அதிகாலையில் அபிஷேகம் நடக்கும். பிற திருமஞ்சன நாட்களில் மாலைநேரத்தில் அபிஷேகம் நடத்தப்படும்.

English summary

Anithirumanjanam is scheduled to be held on July 15 at the Chidambaram Natarajar Temple. Devotees will be allowed to perform darshan after the Natarajar Potsabha rises, the Dikshits said.