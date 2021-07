ஆடிப்பெருக்கு, ஆடி அமாவாசை... காவிரியில் புனித நீராட அரசு அனுமதி கிடைக்குமா

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கொரோனா ஊரடங்கு தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வரும் இந்த நேரத்தில் காவிரியில் புனித நீராட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று பொதுமக்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர். மக்களின் கோரிக்கையை முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் ஏற்றுக்கொண்டு காவிரியில் நீராட அனுமதிப்பாரா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

ஆடி மாதம் கோவில்களில் திருவிழாக்கள் நடைபெறும். ஆடி அமாவாசை நாளில் மக்கள் நீர் நிலைகளில் புனித நீராடி முன்னோர்களுக்கு திதி கொடுத்து வழிபடுவார்கள். ஆடி 18ஆம் பெருக்கு நாளில் காவிரி அன்னையை மக்கள் வழிபடுவார்கள்.

மேகதாது அணை: தமிழகம், கர்நாடகா உள்ளிட்ட 4 மாநில முதல்வர்கள் கூட்டத்தை கூட்ட மத்திய அரசு திட்டம்?

கடந்த ஆண்டு கொரோனா பரவலை தடுக்கும் வகையில் ஊராடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டதால் புனித நீராட அரசு அனுமதிக்கவில்லை. இந்தாண்டும் கொரோனா பரவலைத் தடுக்கும் அரசு விதிமுறைகள் நடைமுறையில் உள்ளதால், இந்த ஆண்டு ஆடி 18ம் பெருக்கு விழா கொண்டாட காவிரி ஆற்றுப் படித்துறைக்கு பொதுமக்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்களா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

English summary

Aadi Amavasai Aadi perukku or Aadi 18 is an auspicious festival to the Tamil community. Aadi perukku festival is celebrated on the 18th day of the Tamil calendar month of Aadi. This year Aadi perukku 2021 is on August 03, Tuesday. The public has demanded the government of Tamil Nadu to allow them to take a holy bath in Cauvery on the 18th day of the Aadi Amavasi Day.