வளர்பிறை பஞ்சமி: ஆஷாட நவராத்திரி நாளில் வாராகியை மனதார வழிபட்டால் கேட்ட வரம் தருவாள்

சென்னை: வாராகி தேவிக்கு உகந்தது பஞ்சமி திதி. பஞ்சமி திதியில் வாராகியை வழிபடுவதும் தரிசிப்பதும் மனதாரப் பிரார்த்தனை செய்து கொள்வதும் உன்னதப் பலன்களைத் தந்தருளும். வீட்டில் விளக்கேற்றி வாராஹியின் மூலமந்திரத்தைச் சொல்லி, ஏதேனும் இனிப்பை நைவேத்தியம் செய்து வேண்டிக்கொண்டால் வேண்டியதையெல்லாம் தந்தருளுவாள் தேவி.

ஓம் க்லீம் உன்மத்த பைரவி வாராஹி

ஸ்வ்ப்ணம் ட: ட: ஹும்பட் ஸ்வாஹா.

லூம் வாராஹி லூம் உன்மத்த பைரவீம்

பாதுகாப்பாம். ஸ்வாஹா

என்ற மந்திரத்தை தினமும் அதிகாலையில் பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இந்த மந்திரத்தைச் சொல்லி வாராகி தேவியை வணங்கி வந்தால், எதிர்ப்புகள் விலகும். தடைகள் அகலும் என்பது வாராகி தேவியை வழிபடுபவர்களின் நம்பிக்கை.

ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் வாராஹி தேவ்யை நம:

க்லீம் வாராஹிமுகி ஹ்ரீம் ஸித்திஸ்வரூபிணி ஸ்ரீம்

தனவ சங்கரி தனம் வர்ஷய வர்ஷய ஸ்வாஹா.

என்ற மந்திரத்தைச் சொல்லி வந்தால், வீட்டில் தனம் தானியம் பெருகும். சகல ஐஸ்வரியங்களும் பெருகும். கடன் தொல்லையில் இருந்து மீளலாம். ஆஷாட நவராத்திரி கொண்டாடப்படும் இந்த நேரத்தில் வரம் தரும் வள்ளலாகத் திகழும் அஷ்ட வாராகியின் வடிவங்களையும் அவர்களை வணங்குவதன் மூலம் என்னென்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதையும் அறிந்து கொள்வோம்.

