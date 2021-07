புதன்பெயர்ச்சி 2021: கடக ராசியில் சூரியனுடன் இணையும் புதன் - எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: புதன் புத்தி நாயகன் மிதுன ராசியில் ஆட்சி பெற்று சஞ்சரித்த புதன் இனி கடக ராசியில் சூரியனுடன் இணைந்து இன்று முதல் பயணிக்கப் போகிறார். ஆகஸ்ட் 9ஆம் தேதி வரைக்கும் கடக ராசியில் பயணிக்கும் புத பகவானால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படியிருக்கும் திடீர் அதிர்ஷ்டங்கள் வருமா? பாதிப்பு வந்தால் என்ன பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

மனிதர்களின் வாழ்க்கையைப் பொறுத்தவரை சர்வம் புதன்மயம் என்று கூறலாம். அந்தளவிற்கு புதன் ஒருவரின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. பொன் கிடைத்தாலும் புதன் கிடைக்காது என்று சொல்வார்கள். எல்லோருக்கும் அறிவும் புத்திசாலித்தனமும் வசப்பட்டு விடாது புதனின் ஆதிக்கம் இருப்பவர்களால் மட்டுமே அறிவாற்றல் கொண்டவர்களாக திகழ முடியும்.

மும்பையில் 4 நாட்கள் கனமழை.. 5ஆவது நாளாக இன்று வெளுத்து வாங்கும்.. ரெட் அலர்ட் வார்னிங்

புத்திக்கும், வித்தைக்கும் அதிபதியாக இருக்கும் இவர், அறிவு, ஆற்றல், கல்வி ஆகியவற்றிற்கு காரண கர்த்தாவாக விளங்குவதால்தான் வித்தைக்காரகன் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். புதன் நரம்பின் நாயகன். இவர் பலவீனமாக இருக்கும் பட்சத்தில் உடல்ரீதியாகவும், மனரீதியாகவும் சில கோளாறுகள் ஏற்படும்.

புதன் கிரகம் மிதுனம் கன்னி இரு வீடுகளுக்கு சொந்தமாகும் கன்னியில் புதன் கிரகம் உச்ச பலம் பெறுகிறது மிதுனத்தில் புதன் கிரகம் ஆட்சி பலம் பெறுகிறது. புதன் மீனத்தில் நீச்சமாகிறது. புதன் கிரகம் தனது நட்பு கிரகமான சூரியனுடன் இணைந்து கடக ராசியில் சஞ்சாரம் செய்வதால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் பலன்கள் எப்படி என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Budhan Peyarchi Kadakam 2021 Mercury Transit from Mithunam to Kadaka rasi prediction. Mercury is no longer going to travel with the Sun in the cross zodiac for the first time today. Will there be any sudden fortunes for the 12 zodiac signs from Aries to Pisces if the Buddha travels in the cross zodiac until August 9th 2021 Let's see what can be done to remedy the damage.