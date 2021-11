சென்னை,குமரி மழை வெள்ளத்தில் மிதக்க என்ன காரணம் - ஜோதிடர் நெல்லை வசந்தன் கணிப்பு

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: கடக ராசிக்கு கண்டச்சனி காலமாக இருப்பதால்தான் கனமழை கொட்டி சென்னை, குமரி, டெல்டாவின் கடலோர மாவட்டங்களை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளதாக ஜோதிடர் நெல்லை வசந்தன் கணித்துள்ளார். மகர ராசியில் உள்ள சனிபகவானின் பார்வை கடக ராசியின் மீது விழுவதால் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டு மக்கள் தவித்து வருவதாகவும் ஜோதிடர் கணித்துள்ளார்.

பெருவெள்ளம், மழை காலங்களை கிரகங்களின் சஞ்சாரத்தை வைத்து பஞ்சாங்கத்தில் கணித்து எழுதுகின்றனர். விருச்சிக ராசியில் சனிபகவான் சஞ்சரித்த போது கூடவே செவ்வாய் இணைந்த நேரத்தில் சென்னையில் மழை பெய்து பெரு வெள்ளம் சூழ்ந்தது.

போலி பணி நியமன ஆணை.. 7 வருடங்களாக பலே மோசடி.. சென்னை தலைமைச் செயலகம் அருகே சிக்கிய நபர்

இந்த ஆண்டு சனிபகவான் கோச்சார ரீதியாக மகரத்தில் சஞ்சரிக்கிறார். சனிபகவானின் பார்வை துலாம் ராசியில் உள்ள செவ்வாய் பகவானின் மீது விழுகிறது. மிகப்பெரிய தீ விபத்துகள் ஏற்பட்டன. தற்போது பெருவெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது. இதற்கான காரணத்தை ஜோதிட ரீதியாக விளக்கியுள்ளார். நெல்லை வசந்தன் தனது பேஸ்புக் பக்கத்தில், வெள்ள சேதம் பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார்.

English summary

Astrologer Nellai Vasanthan has predicted that the coastal districts of Chennai, Kumari and Delta will be inundated due to heavy rains due to the Kandachani period of the zodiac. Floods and rainy seasons are predicted in the Almanac by the movement of the planets. Even when Saturn was traveling in the sign of Scorpio, it rained and flooded in Chennai at the time of the conjunction of Mars.