சித்திரை அமாவாசை: விரதமிருந்து வழிபட்டால் முன்னோர்கள் சூரியபகவானின் அருளும் ஆரோக்கியமும் கிடைக்கும்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சித்திரை அமாவாசை மே 11 ஆம் தேதி சித்திரை 28 ஆம் நாள் செவ்வாய் கிழமையில் வருகின்றது. சித்திரை மாத அமாவாசை தினத்தில் பித்ரு கடமை செய்வது மிகுந்த நற்பலன்களை தரும். உடல் ஆரோக்கியம், அந்தஸ்து, கம்பீரம் ஆகியவற்றைத் தரும் வள்ளலான சூரியபகவான் இந்த மாதம் முழுவதும் மேஷ ராசியில் உச்சம் பெற்று சஞ்சரிக்கிறார். இந்த நாளில் விரதமிருந்து முன்னோர்களையும், சூரிய பகவானையும் வணங்க வேண்டும்.

சூரப்பாவின் விளக்கம் திருப்தியாக இல்லாவிட்டால்... நடவடிக்கைக்கு பரிந்துரை.. விசாரணை ஆணையம் அதிரடி..!

பொதுவாக, அமாவாசை திதி முன்னோர்கள் வழிபாட்டுக்கு உகந்ததாகக் கருதப்படுவது. இந்தநாளில் செய்யும் தர்ப்பணம் முதலிய வழிபாடுகள் முன்னோர்களின் நல்லாசியைப் பெற்றுத்தரும் என்பது ஐதிகம். நாளை சித்திரை மாத அமாவாசை. இந்த நாள் மிகவும் விசேஷமான ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. அதிலும் சூரியபகவானின் அருளைப் பெற்றுத்தரும் தினமாக இந்த அமாவாசை விளங்குகிறது என்கிறார்கள் அடியவர்கள்.

பிலவ தமிழ் தமிழ் புத்தாண்டின் முதல் மாதமான சித்திரை அமாவாசை தினத்தில் நாம் முன்னோர்களின் புகைப்படத்துக்கு மாலை அணிவித்து, படையல் வைத்து தர்ப்பணம் கொடுத்து வணங்க வேண்டும். இன்றைய தினம் அன்னதானம் கொடுப்பதன் மூலம் பல தலைமுறைகளுக்கும் தோஷங்கள் நீங்கும். மதிப்பும், மரியாதையும் அதிகரிக்கும். வீட்டில் உள்ள துஷ்ட சக்திகளின் பாதிப்பு நீங்கும்.

English summary

Pilava Tamil New year First And The Most Important Amavasya Of The Year. Chaitra Amavasya is the new moon day that falls in the Tamil month of Chithirai. Here is a discussion on why this Chithirai Amavasya is important with short accounts on what are done on the day of Chithirai Amavasai.