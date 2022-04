சித்ரா பவுர்ணமி : விவசாய நிலத்தில் கரும்பு பந்தல்...மாடுகளுக்கு பூஜை - 104 ஆண்டு பாரம்பரியம்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் இறங்கும் சித்ரா பவுர்ணமி நாளில் ஆயிரக்கணக்கான கிடை மாடுகளை விவசாய நிலத்தில் நிறுத்தி பூஜை செய்து, வழிபடுவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் மதுரை அருகே உள்ள ஊமச்சிகுளம் கிராம மக்கள்.

104 ஆவது ஆண்டாக நடந்த இந்நிகழ்வில், ஊரின் எல்லையில் விவசாய நிலத்தில் மாடுகள் நிறுத்தப்பட்டன. அவற்றின் முன்பாக கரும்பு பந்தல் அமைக்கப்பட்டு, மாடுகளை மேய்க்கும் கீதாரிகள், அழகுமலையானுக்கு பொங்கலிட்டு பூஜைகள் செய்தனர்.

பின்னர், மாடுகளுக்கும் தீபாராதனை செய்து, சர்க்கரைப் பொங்கலை அவற்றுக்குப் பிரசாதமாகக் கொடுத்து வழிபட்டனர். இவ்வாறு செய்வதால் மாடுகளும், கன்றுகளும் நோயின்றி வளரும். விவசாயம் செழிக்கும் என்பது பக்தர்களின் நம்பிக்கையாக உள்ளது.

English summary

