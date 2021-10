தீபாவளிக்கு நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளித்தால் இத்தனை நன்மைகளா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தீபாவளி திருநாளில், அருணோதய காலத்தில் நல்லெண்ணெய் தேய்த்து வெந்நீரில் நீராட வேண்டும். தீபாவளிக்கு நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது கூட வாத நோயை போக்கும் மூட்டு கை கால் வலிகளை நீக்கும். ஜோதிட ரீதியாக ஆர்த்தடீஸ் ஏன் வருகிறது என்றும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

சூரிய உதயத்துக்கு முன்னதாக எவரும் எண்ணெய் ஸ்நானம் பண்ணக் கூடாது என்பது சாஸ்திர நியதி. ஆனால், 'தீபாவளி அன்று மட்டும் சூர்யோதய காலத்துக்கு முன் அனைவரும் எண்ணெய் ஸ்நானம் செய்வதன் மூலம் தன் பிள்ளையான நரகனை நினைவுகூர வேண்டும்' என்று பகவானிடம் வேண்டினாள் பூமாதேவி. அதுமட்டுமா? சாஸ்திரம் தவிர்க்கும் ஒரு காரியத்தைச் செய்யுமாறு சாதாரணமாக கூறினால், எவரும் ஏற்க மாட்டார்கள் என்பதால், 'தீபாவளி திருநாளில் மட்டும்... எண்ணெயில் லட்சுமிதேவியும், தண்ணீரில் கங்காதேவியும் வசிக்க வேண்டும்!' என்றும் வரம் வேண்டினாள் பூமித்தாய். பகவானும் அவ்வாறே அனுக்கிரகித்தார். எனவே தீபாவளி திருநாளில், அருணோதய காலத்தில் எண்ணெய் தேய்த்து வெந்நீரில் நீராட வேண்டும். அருணோதய காலம் என்பது, சூர்யோதயத்துக்கு முன் உள்ள ஒரு முகூர்த்த காலம். அதாவது, சூரியன் உதிப்பதற்கு 48 நிமிடம் வரை உள்ள காலம். 6:00 மணிக்கு சூரிய உதயம் என்றால், 5:15மணிக்கு நீராட வேண்டும் என்பது விதி.

இன்றைக்கு இளம் வயதினரும் கூட மூட்டு வலியால் அவதிப்படுகின்றனர். கை கால்களில் விரல்களில் உள்ள மூட்டுக்கள் வீங்கி வலியும் வேதனையும் அடைகின்றனர். நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளித்தால் வாத நோய் நீங்கும் மூட்டு கை கால் வலிகள் போகும். தீபாவளிக்கு நல்லெண்ணெய் தேய்த்து குளிப்பது கூட வாத நோயை போக்கும் மூட்டு கை கால் வலிகளை நீக்கும். ஜோதிட ரீதியாக ஆர்த்தடீஸ் நோய் ஏன் வருகிறது என்றும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

On the day of Deepavali, at dawn, you should rub good oil and bathe in hot water. Even a good oil bath for Deepavali can cure rheumatoid arthritis. Astrologically see why Orthodox is coming and the remedies for it.