சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் கிரிவலப்பாதையில் அங்கப்பிரதட்சணம் - கொரோனா ஒழிய பெண் பக்தர் பிராத்தனை

திருவண்ணாமலை: கொரோனா பெருந்தொற்று காரணமாக திருவண்ணாமலையில் பக்தர்கள் கிரிவலம் செல்ல முடியாமல் தவித்து வரும் நிலையில் நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு குறைய வேண்டும் என்பதற்காக பெண் பக்தர் ஒருவர் 14 கிலோ மீட்டர் கிரிவலப்பாதையை அங்கப்பிரதட்சணமாக வலம் வந்துள்ளார்.

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற திருவண்ணாமலையில் மாதந்தோறும் பவுர்ணமி நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் கிரிவலம் வருவது வழக்கம். சித்ரா பவுர்ணமி அன்றும் கார்த்திகை தீப பௌர்ணமி அன்றும் சுமார் 20 லட்சம் பக்தர்கள் உலகின் அனைத்து பகுதிகளிலிருந்தும் திருவண்ணாமலைக்கு வந்து கிரிவலம் செல்வார்கள்.

கிருதயுகத்தில் அக்னிமலையாகவும், திரேதாயுகத்தில் மாணிக்க மலையாகவும்,துவாபர யுகத்தில் தங்க மலையாகவும், கலியுகத்தில் கல்மலையாகவும் விளங்கும் திருவண்ணாமலை அருணாசலேஸ்வரர் கோயிலில் இருந்து 14 கிலோ மீட்டர் தூரம் வரை பரவி உள்ளது கிரிவலப்பாதை. இந்திரலிங்கம், அக்னிலிங்கம், யமலிங்கம், நிருத்திலிங்கம், வருணலிங்கம், வாயு லிங்கம், குபேர லிங்கம், ஈசான்யலிங்கம் ஆகிய எட்டு லிங்கங்களை கிரிவலப் பாதையில் நம்மால் தரிசிக்க முடியும்.

A female devotee has angapradakshinam 14 km to Thiruvannamalai to reduce the incidence of the corona virus in the country as devotees are suffering from coronavirus infection.