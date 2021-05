கங்கா சப்தமி 2021: கங்கையை நினைத்து வணங்கினால் பல தலைமுறை பாவங்கள் நீங்கும்

News

oi-Jeyalakshmi C

வாரணாசி: புண்ணிய கங்கை நதியில் பாரம்பரிய கங்கா சப்தமி விழா கொண்டாடப்படுகிறது. வைகாசி மாதத்தின் வளர்பிறை ஏழாம் நாளில் சப்தமி திதியில் கங்கை சப்தமி கங்கா ஜெயந்தி திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் கங்கையை வணங்கி வழிபடுவதன் மூலம் ஒருவர் அறிந்தும் அறியாமலும் செய்த அனைத்து வகையான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுவார் என்பது நம்பிக்கை.

கங்கா சப்தமி பண்டிகை ஒவ்வொரு ஆண்டும் வைகாசி மாதம் வளர்பிறை சப்தமி நாளில் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த ஆண்டு, கங்கை சப்தமி 2021 மே 18 செவ்வாய்க்கிழமை கொண்டாடப்படும். இது தவிர, இந்த நாளை கங்கை ஜெயந்தி என்றும் கொண்டாடப்படுகிறது. கங்கை ஜெயந்தி நாளில், காங்கா மாதவை வணங்குபவர்களின் பொருளாதார பிரச்சினை நீங்குகிறது. நோய்கள் நீங்கி ஆரோக்கியம் அதிகரிக்கிறது.

கங்கை சப்தமி திதி இன்று நண்பகல் 12 மணி 32 நிமிடங்களில் தொடங்கி நாளை மே 19 புதன்கிழமை நண்பகல் 12 மணி 50 நிமிடங்கள் வரை நீடிக்கும். இந்த நேரத்தில் கங்கை அன்னையை நினைத்து வணங்கலாம்.

English summary

Ganga Jayanti, also known as Ganga Saptami or Ganga Pujan, is a Hindu festival dedicated to Goddess Ganga. According to Hindu mythology, Goddess Ganga was reborn on Saptami Tithi of Vaishakha Shukla Paksha. Ganga Saptami is one of the important Hindu festivals dedicated to river Ganga It is being celebrated on May 18 Read on to know about the timings puja vidhi and more about the auspicious day