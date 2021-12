உதயநிதிக்கு குரு பெயர்ச்சி எப்படி இருக்கு? அமைச்சராக பதவியேற்பாரா? - ஜாதகம் சொல்வதென்ன

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: உதயநிதி ஸ்டாலின் ஜாதகத்தில் கிரகமாலிகா என்ற யோக அமைப்பு உள்ளதாக ஜோதிடர்கள் கூறியுள்ளனர். ரிஷப ராசியில் பிறந்த உதயநிதிக்கு பத்தாம் வீட்டில் குரு அமர்ந்துள்ளார். பதவியில் மாற்றத்தை தருவார் என்பது ஜோதிட விதி. எனவேதான் உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும் என்ற குரல் எழுந்துள்ளது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் 1977ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 27ஆம் தேதி பிறந்திருந்திருக்கிறார். மேஷ லக்னம் ரிஷப ராசி. மேஷம் லக்னம் ரிஷபம் முதல் தனுசு வரை எட்டு கிரகங்கள் வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன. இந்த யோகம் ஒரு கோடியில் ஒருவருக்குத்தான் இருக்கும் என்பது ஜோதிடர்களின் கருத்தாகும்.

ரிஷபம் சந்திரன், மிதுனம் குரு கடகம் செவ்வாய் சிம்மத்தில் சனி கன்னியில் ராகு துலாமில் ஆட்சி பெற்ற சுக்கிரன் விருச்சிகத்தில் சூரியன் தனுசு ராசி புதன் என கிரகங்கள் ராசிகளில் வரிசையாக அமர்ந்துள்ளன.ஒரு ஜாதகத்தில் கிரகங்கள் மாலை போன்ற அமைப்பில் தொடர்ச்சியாக அடுத்தடுத்து அமைந்திருப்பது கிரக மாலிகா யோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

உதயநிதி ஸ்டாலின் அமைச்சராக வேண்டும்; அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் முதல் குரல்!

English summary

Astrologers say that Udayanithi Stalin's horoscope has a yoga system called Grahamalika. The Guru sits in the tenth house of Udayanidhi, who was born in the zodiac sign of Pisces. The astrological rule is that he will give a change in position. That is why the voice has arisen that Udayanidhi should be minister.