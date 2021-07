ஆனி மாத காலாஷ்டமி பைரவர் வழிபாடு: பாவங்கள் போக்கி பொருளாதார வளம் தரும் பகவாதாஷ்டமி

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நாம் செய்த பாவங்கள் போகவும், நம்முடைய நிதி நெருக்கடிகள் நீங்கி செல்வ வளம் பெருக தேய்பிறை அஷ்டமி நாளான இன்றைய தினம் பைரவரை வழிபடலாம். இன்றைய தினம் ஆனி மாத தேய்பிறை அஷ்டமி பகவாதாஷ்டமியாக கடைபிடிக்கப்படுகிறது. இன்றைய தினம் கால பைரவரையும் குரு பகவானையும், சுக்கிரனையும் வணங்க நம்முடைய பாவங்கள் நீங்கும் செல்வ வளம் பெருகும் என்பது நம்பிக்கை.

பைரவர் என்றால் பயத்தை நீக்குபவர் என்று பொருள். எவரொருவர் தேய்பிறை அஷ்டமி தோறும் பைரவ பகவானை வழிபடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிரிகளே இருக்கமாட்டார்கள். பில்லி, சூனியம் அகலும். வழக்குகளில் வெற்றி பெறலாம் என்பது ஐதீகம்.

ஒவ்வொரு மாதமும் வரும் தேய்பிறை அஷ்டமிக்கு ஒரு பெயர் உள்ளது. சித்திரை மாதம் சனாதன அஷ்டமி, வைகாசி மாதம் சதாசிவாஷ்டமி, ஆனி மாதம் பகவதாஷ்டமி, ஆடி மாதம் நீலகண்டாஷ்டமி, ஆவணி மாதம் சிவா அஷ்டமி, புரட்டாசி மாதம் சம்பு அஷ்டமி, ஐப்பசி மாதம் ஈஸ்வராஷ்டமி, கார்த்திகை மாதம் ருத்ராஷ்டமி,காலபைரவாஷ்டமி, மார்கழி மாதம் சங்கராஷ்டமி, தை மாதம் தேவ தேவாஷ்டமி, மாசி மாதம் மகேஸ்வராஷ்டமி, பங்குனி மாதம் திரியம்பகாஷ்டமி என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

தலைவலி.. அந்த 5 மாவட்டங்கள்தான் சிக்கலே.. ரொம்ப கவனமாக இருங்க.. ராதாகிருஷ்ணன் சுளீர் எச்சரிக்கை!

ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்பிறை மற்றும் தேய்பிறையில் அஷ்டமி திதி அன்று பைரவ வழிபாடு செய்ய உகந்தது ஆகும். சிவாலயங்களில் முதல் வழிபாடு விநாயகருக்கு என்றால் இறுதி வழிபாடு பைரவருக்கு. ஒருவகையில் ஆலயத்தின் காவல் தெய்வமாக கருதப்படும் பைரவர் சிவனுடைய அம்சம் ஆவார். சிவபெருமான் எடுத்த 64 அவதாரங்களில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்ததாக போற்றப்படுவது பைரவ அம்சமே. ஸ்ரீ மஹா கால பைரவ பெருமான் அனைவரது வாழ்க்கைக்கும் துணை நின்றார். அவரை வந்து வணங்கும் அனைத்து பக்தர்களுக்கும் சகல விதமான வெற்றிக்கும் வாழ்க்கைக்கும் வழியமைத்து கொடுத்து ஆசிர்வதிப்பார்.

English summary

Let go of the sins we have committed, get rid of our financial crises and become rich. Today is observed as the Ashtami Bhagavad Gita, the tea ceremony of the month of Ani. Today it is believed that worshiping the term Bhairav, Guru Bhagavan and Venus will remove our sins and increase wealth.