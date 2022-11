சூரியன், சந்திரனை பாம்புகள் விழுங்குமா..சந்திர கிரகணம் பற்றி உலா வரும் நம்பிக்கைகள்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சூரியன், சந்திரன் கிரகணம் ஏற்படும் நாட்களில் கரு நிழல் படரும். இது சூரியனையும், சந்திரனையும் ராகு கேது எனப்படும்பாம்பு கிரகங்கள் விழுங்கும் என்றும் இன்றைக்கும் கதைகள் உலா வருகின்றனர். ஆனால் கிரகணங்கள் வானில் தோன்றும் அற்புத நிகழ்வு என்று அறிவியலாளர்கள் நிரூபித்துள்ளனர். சந்திர கிரகணம் நிகழும் இன்றைய நாளில் ராகு கேது பற்றிய புராண கதையை பார்க்கலாம்.

மனித தலையும் பாம்பு உடலும் கொண்டவர் ராகு எனவும், பாம்பு தலையும் மனித உடலும் கொண்டவர் கேது எனவும் அழைக்கப்படுகின்றனர். இருவருக்கும் உயிர் ஒன்றுதான். இருவரும் நேர் எதிர்திசையில் நட்சத்திர மண்டலத்தில் சஞ்சரிக்கின்றர். இவர்களுக்கு ஏன் இப்படி ஆயிற்று என்பது பற்றி புராண கதைகள் உள்ளன.

சூரியன், சந்திரனை பழிவாங்க ராகுவும் கேதுவும் பிரம்மனை நினைத்து பல காலம் தவமிருந்து வரம் பெற்றனர். இவ்வரத்தின்படி ஒரு ஆண்டில் நான்கு முறை சூரிய சந்திரர்களின் பார்வை பூமியில் விழாது தடுக்கும் வரத்தை கொடுத்தார் எனவும் இதுவே கிரகணம் எனப்படுவதாகவும் புராண கதைகள் கூறுகின்றன.

டாஸ்மாக் கடை ஊழியர்களின் காலில் விழுந்து கெஞ்சிய பாமக எம்.எல்.ஏ.. தூக்கிவிட்ட பெண்கள்.. என்னாச்சு?

English summary

On the days of solar and lunar eclipses, the shadow of the fetus will be cast. It is said that the snake planets called Rahu Ketu will swallow the Sun and the Moon and even today stories are circulating. But scientists have proved that eclipses are a miraculous phenomenon in the sky. Let's see the mythological story of Rahu Ketu on today's lunar eclipse.