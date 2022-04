மதுரை மீனாட்சிக்கு இன்று திருக்கல்யாணம்... 2 டன் மலர்களால் அலங்காரம் - களைகட்டும் விருந்து

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சித்திரை திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான மதுரை மீனாட்சிக்கு சுந்தரேஸ்வரருடன் இன்றைய தினம் திருக்கல்யாணம் நடைபெற உள்ளது. வெளிநாடுகளில் இருந்து வரவழைத்த பூக்களால் மணமேடைக்கு சிறப்பு அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மீனாட்சி திருக்கல்யாணத்திற்கு வரும் பக்தர்கள் இன்று காலை 7 மணி முதல் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். பக்தர்கள் எப்பொருட்களையும் எடுத்து வர அனுமதியில்லை என்று அறிவிக்கப்பட்டது.

உலகப்புகழ் பெற்ற மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவில் சித்திரை திருவிழா கடந்த 5ஆம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது. மதுரை சித்திரை திருவிழா 12 நாட்கள் நடைபெற்றாலும் 8,9,10 ஆம் நாட்களில் நடைபெறும் விழா நிகழ்ச்சிகள் முக்கியமானவை. பட்டாபிஷேகம், திக்கு விஜயம், அதையடுத்து திருக்கல்யாணம் நிகழ்வுகளும் சிறப்பானது.

விழாவில் முக்கிய நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான மீனாட்சி அம்மன் பட்டாபிஷேகம் நேற்று முன்தினம் இரவில் நடந்தது. அப்போது மதுரையின் அரசியாக மீனாட்சிக்கு பட்டம் சூட்டப்பட்டது. அதை தொடர்ந்து மீனாட்சி அம்மன் பட்டத்து அரசியாக போரில் தேவர்களை வென்று, இறுதியில் சுந்தரேசுவரரிடம் போர் புரியும் திக்கு விஜயம் நிகழ்ச்சி நேற்று இரவில் நடந்தது. மதுரையின் பட்டத்தரசியாக முடிசூட்டிக்கொண்ட உடன் எட்டு திக்கும் வென்று வர அம்மன் திக் விஜயம் செல்வதைக் காணவே ஏராளமான பக்தர்கள் நகர வீதிகளில் காத்திருந்து தரிசனம் செய்தனர்.

உலகம் முழுவதும் தமிழ் புத்தாண்டு, சித்திரை முதல்நாள் கொண்டாட்டம் - கோவில்களில் சிறப்பு வழிபாடு

English summary

Madurai Meenakshi, the main event of the Chithrai Festival, is getting married to Sundareswarar today. The bridal table is specially decorated with flowers brought from abroad. Devotees attending the Meenakshi wedding will be allowed in from 7 a.m. today. Devotees were informed that they were not allowed to bring anything.