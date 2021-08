மதுரை பிட்டு திருவிழா: வைகையில் பெருகிய வெள்ளம்... பிட்டுக்கு மண் சுமந்து பிரம்படி பட்ட இறைவன்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: ஆவணி மூலம் திருவிழாவின் முக்கிய நிகழ்ச்சியான பிட்டுக்கு மண் சுமந்த லீலை இன்று மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் அரங்கேறியது. வைகை ஆற்றில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து வர கரையை பலப்படுத்த வந்தி பாட்டிக்கு கூலி ஆளாக இறைவன் சிவபெருமானை மதுரைக்கு வந்தார் என்கிறது திருவிளையாடல் புராணம். கூலியாக பிட்டு கொடுக்க அதை சாப்பிட்டு விட்டு கரையில் படுத்திருந்த இறைவனை மன்னன் பிரம்பால் அடிக்க அந்த அடி உலக உயிர்கள் மீதெல்லாம் பட்டது.

ஒவ்வொரு மாதத்திற்கும் ஒரு நட்சத்திரம் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. ஆவணிக்கு முக்கிய நட்சத்திரம் மூலம் நட்சத்திரமாகும். அந்த ஆண்டின் சீதோஷ்ண நிலையையே நிர்ணயிக்கக் கூடியதாக இந்தநாள் உள்ளது. காலையில் சூரியன் உதயமாகும் போது மிகுந்த ஒளியுடன் இருந்தால் அந்த ஆண்டு வெயில் அதிகமாக இருக்கும். வானத்தில் சற்றே மேக மூட்டம் காணப்பட்டால் பருவமழை நன்றாக செழிக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

ஆப்கான்: தலிபான்கள் ஆட்சியில் பங்கு கேட்கிறது பாக். பயங்கரவாத அமைப்பு ஜெய்ஸ் இ முகமது

ஆண்டு தோறும் மதுரை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் ஆவணி மூலம் திருவிழா கொண்டாடப்படுகிறது. மீனாட்சி அம்மன் கோவிலைச் சுற்றியுள்ள தெருக்களின் பெயர்களில் ஆவணி வீதிக்கு மட்டும் ஆவணி மூல வீதி என்று நட்சத்திரத்துடன் இணைத்துப் பெயர் சூட்டியுள்ளனர். ஆவணி மூலத் திருவிழா காலங்களில் சிவபெருமான் மதுரையில் நிகழ்த்திய திருவிளையாடல் காட்சிகள் அரங்கேற்றப்படுகின்றன.

English summary

Puttu Thiruvizha is the one among the 64 Thiruvilayadals of Lord Sundareswarar. It is celebrated at Puttu Thoppu in Madurai on Thursday August 19th,2021.