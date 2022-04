அழகர் மலையில் இருந்து வரப்போகும் கள்ளழகர்... வரவேற்க தயாராகும் மதுரைவாசிகள் - என்னென்ன ஏற்பாடுகள்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: வைகை ஆற்றில் இறங்கி பக்தர்களுக்கு அருள்பாலிக்க வரப்போகிறார் கள்ளழகர். இரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு வைகையில் இறங்க வரும் கள்ளழகரை வரவேற்க மதுரைவாசிகள் தயாராகி வருகின்றனர்.

மதுரை அழகர்கோவில் கள்ளழகர் கோவில் சித்திரை பெருவிழா ஏப்ரல் 12-ஆம் தேதி தொடங்கி 20 ஆம் தேதி வரை கோலாகலமாக நடைபெறவுள்ளது. இதில் சிகர நிகழ்வாக மண்டூக முனிவருக்கு மோட்சம் அளிப்பதற்காக வருகை தரும் கள்ளழகர் வைகை ஆற்றில் எழுந்தருளல் நிகழ்வு ஏப்ரல்16ஆம் தேதி அதிகாலை நடைபெறவுள்ளது.

சித்திரை திருவிழாவினை முன்னிட்டு மதுரை தல்லாகுளம் பிரசன்ன வெங்கடாசலபதி கோவிலில் நேற்று கொட்டகை மூகூர்த்தமானது பல்வேறு பூஜைகளுடன் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றது. 2 ஆண்டுகளுக்கு பின் பக்தர்கள் அனுமதியுடன் கொட்டகை முகூர்த்தம் வெகுவிமர்சையாக நடைபெற்றதால் ஏராளமான பக்தர்கள் கலந்துகொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர்.

English summary

Madurai Chithirai Thiruvizha 2022: (மதுரை அழகர் கோவில் சித்திரை திருவிழா 2022) Kallazhagar is coming down the Vaigai river to bless the devotees. The people of Madurai are getting ready to welcome the thief who is coming down to Vaigai after two years.