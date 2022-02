மகாசிவராத்திரி நாளில் சிவனுக்கு நான்கு கால அபிஷேகம் ... என்னென்ன பலன்கள்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சிவபெருமானுக்கு அன்றாடம் நடைபெறும் பூஜைகளில் அபிஷேகம் செய்வதற்கு என்று பால், தயிர், அன்னம், தேன் என அபிஷேகப் பொருட்கள் இருந்தாலும், பஞ்சகவ்யம், பஞ்சாமிர்தம், கொம்புத்தேன், கரும்புச்சாறு என்றால் கொள்ளை பிரியம். அதிலும், மஹா சிவராத்திரி அன்று நடைபெறும் நான்கு ஜாம கால பூஜைகளிலும் நடைபெறும் அபிஷேகத்தில் இந்த நான்கு அபிஷேகப் பொருட்களே முக்கிய பங்கு வகிக்கும். இந்த நான்கு வகையான அபிஷேகம் செய்வதால் கிடைக்கும் பலன்கள் என்ன என்பதை நாம் பார்க்கலாம்.

காக்கும் கடவுளான விஷ்ணு எப்படி அலங்காரப் பிரியரோ, அதே போல் ஐந்தொழில்களை புரியும் சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகம் என்றால் அலாதி இன்பம். நாள் தோறும் ஒவ்வொரு வகையான பொருட்களால் அபிஷேகம் செய்வதால் கிடைக்கும் பலா பலன்கள் ஏராளம், அதோடு கோடான கோடி புண்ணியமும் கிட்டும். கடவுளுக்கு அபிஷேகம் செய்வதற்கு என்று 35 வகையான பொருட்கள் இருந்தாலும், குறிப்பாக 19 வகையான அபிஷேகம் செய்வது மிகவும் உத்தமமாக சைவ ஆகமங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

மகாசிவராத்திரி தினத்தில் சிவபெருமானுக்கு நான்கு ஜாமங்களில் நடைபெறும் நான்கு விதமான அபிஷேகங்களால் நமக்கு ஏராளமான நன்மைகள் கிடைக்கும். முதல் ஜாமத்தில் பஞ்சகவ்ய அபிஷேகம் செய்வதால் மன அழுக்குகள் நீங்கும், இரண்டாம் ஜாமத்தில் பஞ்சாமிர்த அபிஷேகம் செய்வதால் காரியத் தடை நீங்கும், மூன்றாம் ஜாமத்தில் கொம்புத்தேன் அபிஷேகம் செய்வதால் ஆரோக்கியம் பெருகும், நான்காம் ஜாமத்தில் கரும்புச்சாறு கொண்டு அபிஷேகம் செய்தால் உடல் வலிமையும் கூடும்.

English summary

On the day of Mahasivarathri we get a lot of benefits from the four types of Abishekam, that take place in four Jamam for Lord Shiva. Panchakavya Abishekam in the first Jamam will removes our mental impurities, Abishekam of Panchamirtam in the second Jamam will remove the barrier, Abishekam the horn honey in the third jamam will increase health, Abishekam with sugarcane juice in the fourth jamam can also strengthen the body.