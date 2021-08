ராமேஸ்வரம் ராமநாதசுவாமி ஆடித்திருவிழா கொடியேற்றம் - தேரோட்டம் ரத்து, 12ல் திருக்கல்யாணம்

News

ராமநாதபுரம்: ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள புகழ்பெற்ற ராமநாதசுவாமி ஆலயத்திற்கு சாமி தரிசனம் செய்ய நாடு முழுவதிலும் இருந்தும் பக்தர்கள் வருகை தருவது வழக்கம். இங்கு ஆண்டுதோறும் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழா மற்றும் மாசி மகா சிவராத்திரி திருவிழா வெகு சிறப்பாக நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த ஆண்டின் ஆடி திருக்கல்யாண திருவிழா நேற்று முதல் கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது. கொரோனா பரவல் காரணமாக திருத்தேரோட்டம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது. வரும் 12ஆம் தேதி ராமநாதஸ்வாமிக்கும், பர்வதவர்த்தினி அம்மனுக்கும் திருக்கல்யாண வைபவம் நடைபெறுகிறது.

திருவிழாவின் முதல் நாளான நேற்று காலை 10 மணி அளவில் கோவிலில் அம்மன் சன்னதி எதிரே மண்டபத்தில் உள்ள கொடிமரத்தில் கொடியேற்றப்பட்டது. தொடர்ந்து புனித நீரால் கொடிமரத்திற்கு சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டு மகா தீபாராதனை பூஜைகள் நடைபெற்றன. அதன் பின்னர் கொடி மரத்திற்கு எதிரே சிறப்பு அலங்காரம் செய்து வைக்கப்பட்டு இருந்த பர்வதவர்த்தினி அம்பாளுக்கும் சிறப்பு மகா தீபாராதனை பூஜைகள் நடைபெற்றன.

English summary

Rameswaram temple aadi festival begins with flag hoisting. Devotees from all over the country visit the famous Ramanathaswamy Temple in Rameshwaram to perform Sami darshan. The annual Audi Tirukkalyana Festival and the Masi Maha Shivaratri Festival are held here. This year’s Aadi Tirukkalyana festival started with the first flag hoisting yesterday.