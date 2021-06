இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் - வானத்தில் சூரியனின் நெருப்பு வளையத்தை எங்கு பார்க்கலாம்

News

சென்னை: இந்த ஆண்டின் முதல் சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழ்கிறது. இது கங்கண சூரிய கிரகணமாகும். இந்த கிரகணம் இந்தியாவில் தெரியாது என்றாலும் இணையதளங்களில் நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்வதை பார்த்து ரசிக்கலாம். கடந்த 15 நாட்களுக்கு முன்பு சந்திரகிரகணம் நிகழ்ந்தது. ரத்த நிலவு வானில் தெரிந்தது. இன்று வானத்தில் நெருப்பு வளைய சூரிய கிரகணத்தை பார்வையிடலாம். இந்திய நேரப்படி பிற்பகல் 1.42 மணிக்குத் தொடங்கி மாலை 6.41 மணி வரை சூரிய கிரகணம் நிகழும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பொதுவாக அமாவாசை நாட்களில் தான் சூரிய கிரகணம் ஏற்படும். இன்றைய தினம் சூரியன், சந்திரன், ராகு இணைந்து ரிஷப ராசியில் பயணம் செய்கின்றன. சூரியன், பூமி, நிலா ஆகிய மூன்றும் ஒரே நேர்கோட்டில் வரும் போது ஏற்படுவது கிரகணம் ஆகும். இதில் சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலா வரும் நிகழ்வு சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இன்றைய தினம் சந்திரன் சூரியனை மறைக்கும்போது அது முழுமையாக மறைப்பதில்லை. அதனால் சந்திரனைச் சுற்றியுள்ள, சூரியனை மறைக்காத பகுதிகள் ஒளி வட்டமாக நெருப்பு வளையம் போல கண்ணுக்குத் தெரியும். அதுபோன்ற கங்கண சூரிய கிரகணம்தான் இன்று நிகழப்போகிறது.

இதுபோன்ற கங்கண சூரிய கிரகணம் கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15ஆம் நாளிலும் 2019ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26ஆம் தேதியும் கடந்த ஆண்டு ஜூன் 20 ஆம் தேதியும் நிகழ்ந்தது.

English summary

The first solar eclipse of the year occurs today. This is the Kangana solar eclipse. Although the eclipse is not known in India, it can be watched live on websites.The Moon does not block the entire view of the Sun, forming a Ring of Fire.The eclipse comes 15 days after the year’s only total lunar eclipse, which some called the super flower blood moon.