உங்க ஜாதகத்தில் சனி இங்கே இருக்கா... இதைப் பற்றி பெருமை பேசாதீங்க

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சனிபகவான் நீதிமான். நல்லது நினைப்பவர்களுக்கு நிறைய நல்லது கொடுப்பார். கெட்டவர்களுக்கு படிப்பினை கொடுப்பார். தண்டனை தருவார். சனிபகவான் ஒருவர் ஜாதகத்தில் இருக்கும் இடத்தைப் பொறுத்து சில விசயங்களைப் பெருமையாக பேசக்கூடாது என்று சொல்லப்பட்டுள்ளது.

ஒருசிலர் எதைப்பற்றியாவது பெருமையாக சொல்லிக்கொண்டிருப்பார்கள். அவர்களுக்கு சில நாட்களில் மிகப்பெரிய அடி விழும். அதாவது அவர்கள் எதைப்பற்றி பெருமையாக பேசினார்களோ அந்த விஷயத்திலேயே அவர்களுக்கு சரியான தண்டனை கிடைக்கும். அந்த தண்டனையை தருவது சனிபகவான்தான்.

நேர்மையாக இருப்பவர்களுக்கும் சுய தம்பட்டம் அடிக்காமல் இருப்பவர்களுக்கும் எந்த பிரச்சினையும் இருக்காது வாழ்க்கை தெளிந்த நீரோடை போல சென்று கொண்டிருக்கும். சுய ஜாதகத்தில் சனி பகவான் எங்கிருந்தால் எந்த விசயங்களை செய்யக்கூடாது என்று பார்க்கலாம்.

English summary

It has been said that Saturn should not speak proudly of certain things depending on his position in the horoscope.