சனிப்பெயர்ச்சி 2022 : ஏழரை சனி மட்டுமல்ல சனி புத்தி நடந்தாலும் பாதிப்பு எப்படி இருக்கும் தெரியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அவரவர் செய்த பாவ புண்ணியங்களுக்கு ஏற்ப சனிபகவான் நல்லதும் கெட்டதுமான பலன்களைத் தருவார். சிலருக்கு ராகு திசையில் சனி புத்தி நடைபெறும் போது ராகுவும் சனியும் சரியில்லாத நிலையில் இருந்தால் இந்த நிலை ஏற்படும். சனிபகவான் வரும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதியன்று மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதன் மூலம் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி முடிகிறது. மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி ஆரம்பமாகிறது. சனிபகவான் மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு இன்னும் சில வாரங்களில் செல்ல உள்ள நிலையில் சனிபுத்தி வரும் போது யாருக்கு என்ன பாதிப்பு ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

ஒரு கிரகம் ஒருவருக்கு ஜாதகப்படி நல்ல இடத்தில் அமைந்து அந்த கிரகத்தின் தசை வரும் போது ராஜவாழ்க்கை தான். அதே போல புத்தியும் நல்லதாக இருந்தால் நல்ல விசயங்கள் தானாக நடக்கும். புத்தி என்பது, ஒவ்வொரு திசையிலும் நவகிரகங்களும் தன் ஆதிக்கத்தை செலுத்தும். கேது திசை தொடங்கி புதன் திசை வரை மனிதர்களுக்கு தசாபுத்தி நடக்கும் போது சனி புத்தி ஏதாவது ஒரு கால கட்டத்தில் சில ஆண்டுகள் நடக்கும்.

ஓ.பன்னீர் செல்வத்திடம் 78 கேள்விகள்... 4 மணி நேரம் ஆறுமுகசாமி ஆணையம் விசாரணை - நாளையும் தொடரும்

சனி திசை சனி புத்தியில் தொடங்கி புதன் புத்தி, கேது புத்தி, சுக்கிர புத்தி, சூரிய புத்தி, சந்திர புத்தி, செவ்வாய் புத்தி, ராகு புத்தி, வியாழன் புத்தி என தொடர்ந்து வரும். ஒருவர் பூசம், ஹஸ்தம், உத்திரட்டாதியில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி அதிபதி. இந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு பிறக்கும் போதே சனி மகா திசை நடக்கும். சனி புத்தி நடக்கும் போது சனி இருக்கும் இடத்தை பொறுத்து சுப பலன்களோ அசுப பலன்களோ உண்டாகும். சனி புத்தி நடக்கும் போதும் சிலருக்கு உடல்நலக்குறைவு, பொருள் நஷ்டம் ஏற்படும். ஜாதகத்தில் சனி எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்பதைப் பொறுத்து பலன்கள் மாறுபடும்.

English summary

Sani peyarchi 2022: ( சனிப்பெயர்ச்சி மகர ராசியில் இருந்து கும்ப ராசிக்கு) Let's see who will be affected when Sani dasi and Sani bukthi. Saturn is about to move from Capricorn to Aquarius ( makaram to Kumbam) in a few more weeks.