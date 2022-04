ராகு கிரஹஸ்த சூரிய கிரகணத்தை ஒட்டி நிகழும் சனி பெயர்ச்சி - இந்த 6 ராசிக்காரர்கள் கவனம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சூரிய கிரகணத்தை ஒட்டி நிகழும் சனி பெயர்ச்சியால் துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம், மீனம் ஆகிய 6 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்ன மாதிரியான பலன்கள் ஏற்படும் பாதிப்பும் ஏதேனும் ஏற்படுமா? என்ன மாதிரியான பரிகாரம் செய்யலாம் என்று பார்க்கலாம்.

நவகிரகங்களில் சூரியனும் சனியும் பகை கிரகங்கள் என்பதால் சூரிய கிரகணத்தை ஒட்டி நிகழும் இந்த சனி பெயர்ச்சி கவனம் பெற்றுள்ளது. கிரகங்களின் அணிவகுப்பும் நிகழ்கிறது. ஒரே ராசியில் சுக்கிரனும் குருவும் இணைந்துள்ளதால் அருகருகே அமைந்துள்ளன.

நவகிரகங்களில் நீதிமான் என்று அழைக்கப்படும் சனி பகவான் 2022 ஏப்ரல் 29 அம் தேதி தனது சொந்த ராசியான கும்ப ராசிக்கு அதிசாரமாக இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். சூரிய கிரகணம் ஏப்ரல் 30 ம் தேதி நிகழ்கிறது. இந்திய நேரப்படி, நள்ளிரவு 12:15 மணிக்கு துவங்கி அதிகாலை 4: 08 மணி வரை நீடிக்கிறது. மேஷ ராசி பரணி நட்சத்திரத்தில் நிகழும் இந்த சூரிய கிரகணம் ராகு கிரஹஸ்த சூரிய கிரகணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த சூரிய கிரகணம் இந்தியாவில் தெரிய வாய்ப்பில்லை என்றாலும் சூரிய கிரகணத்தாலும் சனி பெயர்ச்சியாலும் எந்த ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் என்ன மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் என்று பார்க்கலாம்.

Sani Peyarchi and Solar Eclipse: (சனி பெயர்ச்சியும் சூரிய கிரகணமும்) Lord Saturn, who is called righteous in the Navagrahas, will miraculously move to his own zodiac sign Kumbam on April 29, 2022. The solar eclipse occurs on April 30. It starts at 12:15 a.m. Indian time and lasts until 4:08 p.m. Let's see what are the benefits of this Saturn shift due to the solar eclipse and what can be done to remedy the benefits for Thulam, Viruchigam, Dhanusu, makaram,Kumbam and Meenam.