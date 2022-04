சனி பெயர்ச்சி 2022: ஏழரை சனி என்ன செய்யும்?... சனி பார்வை எந்த ராசிகளின் மீது விழுகிறது

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: சனி பகவான் மந்தன். மெதுவாக நகரும் கிரகம் ஒரு ராசியில் இரண்டரை ஆண்டுகாலம் தங்கும் சனிபகவான் 12 ராசிகளையும் சுற்றி வர 30 ஆண்டுகாலம் எடுத்துக்கொள்கிறார் எனவேதான் 30 ஆண்டுகள் வாழ்ந்தாரும் இல்லை தாழ்ந்தாரும் இல்லை என்கின்றனர். நிகழ இருக்கும் சனிப்பெயர்ச்சியால் ஏழரைச்சனி,

யாருக்கு தொடங்குகிறது யாருக்கு முடிகிறது ஏழரை சனி என்ன செய்யும் என்று பார்க்கலாம்.

நவகிரகங்களில் சனிபகவானுக்கு மக்கள் அதிகம் பயப்படுகிறார்கள். காரணம் சனி ஒரு ராசியில் இரண்டரை ஆண்டுகாலம் சஞ்சரிக்கிறார். நிறைய படிப்பினைகளை கற்றுத்தந்து விட்டுத்தான் செல்வார். ஏழரை சனி காலம் என்றால் கேட்கவே வேண்டாம். வாழ்க்கையின் அடி முதல் முடி வரைக்கும் ஆட்டி படைத்து விடுவார். இதுநாள் வரை ஏழரை சனியின் பிடியில் இருந்த தனுசு ராசிக்காரர்களை கேட்டால் தெரியும் பட்ட கஷ்டங்கள் என்ன என்று கதை கதையாக சொல்வார்கள்.

நிகழப்போகும் அதிசார சனிப்பெயர்ச்சியால் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி முடிகிறது. அதே நேரத்தில் மீன ராசிக்காரர்களுக்கு ஏழரை சனி தொடங்குகிறது. கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு ஜென்ம சனியும் மகர ராசிக்காரர்களுக்கு பாத சனியும் தொடங்குகிறது. சனிபகவான் நீதிமான் தவறு செய்தவர்களைத்தான் தண்டிப்பார். நல்லவர்களுக்கு நல்லதே செய்வார் எனவே தவறு செய்யாதவர்கள் பயப்பட வேண்டாம்.

சனிபகவானின் பார்வை 3,7,10ஆம் இடங்களின் மீது விழுகிறது. தனுசு ராசியில் இருந்து சனி பகவான் மூன்றாம் பார்வையாக மேஷ ராசியையும், ஏழாம் பார்வையாக சிம்ம ராசியையும், 10ஆம் பார்வையாக விருச்சிக ராசியையும் பார்வையிடுகிறார். ஏழரை சனியின் பிடியில் இருக்கும் ராசிக்காரர்களுக்கும் சனியின் பார்வை விழும் ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் பாதிப்புகள் என்று பார்க்கலாம்.

English summary

Elarai Sani affect Makaram, Kumbam and Meenam. Meenam Rasi Play safely After this Shani Peyarchi, Shani moves from your Labha Sthana to Viraya Sthana Expenses increase, Health suffers, Problem in family arouse, sudden fight are on the cards.