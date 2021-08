நாக சதுர்த்தி, நாகபஞ்சமி கருட பஞ்சமி : நாகரை விரதமிருந்து வணங்கினால் சுபகாரியத் தடைகள் நீங்கும்

News

oi-Jeyalakshmi C

மதுரை: இந்து சமயத்தில் பாம்புக்கும், கருடருக்கும் முக்கிய பங்கு கொடுக்கப்படுகிறது. ஆடி மாதம் வளர்பிறை சதுர்த்தி நாக சதுர்த்தியாவும், வளர்பிறை பஞ்சமி நாக பஞ்சமியாகவும் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. சனிக்கிழமையன்று கருட ஜெயந்தியாகவும் கொண்டாடப்படுகிறது. இந்த நாளில் பெண்கள் விரதமிருந்து நாகர் புற்றுக்கு பாலூற்றி வழிபட நாக தோஷங்கள் நீங்கி திருமணம் நடைபெறும் புத்திரபாக்கியம் கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

பாம்பென்றால் படையும் நடுங்கும் அதே போல பாம்பு கிரகங்களான ராகு கேது தோஷத்தினால் பலவித தடைகளும் ஏற்படுகின்றன. நாக பஞ்சமி நாளில் விரதமிருந்து நாக தெய்வத்தை வழிபட தோஷம் விலகி திருமணம் கைகூடும், கணவன் ஆயுள் அதிகரிக்கும், புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும், தடைபட்ட காரியம் தடையில்லாமல் நிறைவேறும். எதிர்பார்த்த வேலை கிடைக்கும் என்பது நம்பிக்கை.

பிரிந்த கணவன் மனைவி ஒன்று சேரவும், குடும்பத்தில் இருக்கும் குழப்பங்கள் நீங்கவும், ஜாதகத்தில் உள்ள நாக தோஷம், கால சர்ப்ப தோஷம் விலகவும் நம்முடைய வீட்டிலேயே நாக சதுர்த்தி, நாக பஞ்சமி கருட பஞ்சமி விரதங்களைக் கடைபிடிக்கலாம்.

English summary

Naga Chaturthi is celebrated today. Naga Panchami is observed by Hindus around the world as the day of worship of snakes and serpents. Celebrated on fifth day in Shukla Paksha in the month of Aadi, it has fallen on August 13, 2021