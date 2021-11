கேது கிரஹஸ்த முழு சூரிய கிரகணம் 2021 - இந்தியாவில் பார்க்க முடியுமா?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இந்த ஆண்டின் 2வது மற்றும் கடைசி சூரிய கிரகணம் வரும் டிசம்பர் 4ஆம் தேதி நிகழ உள்ளது. அன்றைய தினம் காலை 10:59 மணிக்கு தொடங்கி மாலை 3:07 வரை இந்த வானியல் நிகழ்வு நீடிக்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவில் இந்த கிரகணம் தெரியாது எனவும் அண்டார்டிகா, தென்னாப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் தென் அமெரிக்காவில் மட்டுமே தெரியும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சூரியன், சந்திரன் பூமி ஆகியவை ஒரே நேர் கோட்டில் வரும் போது சூரிய கிரகணம் ஏற்படுகிறது.. சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலவு வரும் போது ஏற்படும் வானியல் நிகழ்வாகும். இந்த நேரத்தில் பூமியின் குறிப்பிட்ட சில பகுதிகள் இருள் சூழ்ந்து காணப்படும்.

சர்ச்சைக்குரிய 3 வேளாண் சட்டங்களும் வாபஸ்.. மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல்.. விவசாயிகள் ஹேப்பி

சூரியனுடன் ஒப்பிடும் போது நிலவின் அளவு மிகவும் சிறியது என்பதால், நிலவால் சூரியனை மறைக்க முடியாது. எனவே சூரியனுக்கும் பூமிக்கும் இடையே நிலவு வரும் போது, நிலவை சூரியன் மறைத்திருப்பதால் பார்ப்பதற்கு நெருப்பு வளையம் போல சூரியன் தோற்றமளிக்கும்.

English summary

The second and the last solar eclipse of the year will happen on December 4, 2021. This day will be a Saturday. The time of the solar eclipse will start from 10:59 am and will go on till 3:07 pm.