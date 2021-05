நரசிம்மர் ஜெயந்தி 2021: நோய், கடன், எதிரி தொல்லை தீர்க்கும் நரசிம்மர் ஆலயங்கள் - மனதார தரிசிக்கலாம்

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: இறைவன் தூணிலும் இருப்பார் துரும்பிலும் இருப்பார் என்பதை உணர்த்தும் அவதாரம் நரசிம்மரின் அவதாரம். வைகாசி மாதம் வளர்பிறை சதுர்த்தியன்று சுவாதி நட்சத்திரத்தில் சூரியன் மறையும் நொடியில் மாலை அந்திப்பொழுதில் நரசிம்மர் அவதரித்தார். இதுவே நரசிம்ம ஜெயந்தியாகும். இந்த ஆண்டு நரசிம்மர் ஜெயந்தி இன்று மாலை முதல் செவ்வாய்கிழமை வரை நரசிம்மர் ஆலயங்களில் கொண்டாடப்படுகிறது.

மச்சம், கூர்மம், வராகம் என அவதாரம் செய்த மகாவிஷ்ணு சிங்க முகத்தோடும் மனித தலையோடும் தன்னுடைய பக்தன் பிரகலாதனுக்காக அவதரித்தார்.

நரசிம்மர் வழிபாட்டிற்கு உகந்த நேரம் அந்தி சாயும் நேரமான மாலை 4:30 மணி முதல் மாலை 6:30 மணி வரையாகும். நரசிம்மர் ஜெயந்தி நாளில் விரதமிருந்து மாலை நேரத்தில் நரசிம்மரை வழிபட்டால் நோய்கள் நீங்கும், கடன், எதிரிகள் பிரச்சினை தீரும்.

மகாவிஷ்ணு நரசிம்மராக அவதரித்து ஹிரண்யனை வதம் செய்த பிறகு, பிரகலாதனின் பிரார்த்தனையின்பேரில் இந்தியாவில் அஹோபிலம் உள்ளிட்ட பல திருத்தலங்களில் கோயில் கொண்டு அருள்கிறார்.

English summary

Here is the list of Narasimhar temple in TamilNadu. The incarnation of Narasimha is the incarnation that realizes that the Lord will be on the pillar and on the scaffold. Narasimhar appeared in the evening at sunset on the Swati star on Waxing Square in the month of Vaikasi. This is Narasimha Jayanthi.