ஸ்ரீரங்கம் பகல்பத்து 5ஆம் நாள்: ரத்தின பாண்டியன் கொண்டை அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்த நம்பெருமாள்

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் பகல்பத்து உற்சவத்தின் 5 ஆம் திருநாள் காலை நம்பெருமாள்,ரத்தின பாண்டியன் கொண்டை,வைர அப யஹஸ்தம் வைர கைக் காப்பு, விமான பதக்கம்,நெல்லிக்காய் மாலை, அடுக்கு பதக்கம் உள்ளிட்ட திருவாபரணங்கள் அணிந்து சிறப்பு அலங்காரத்தில் அர்ச்சுன மண்டபத்தில் எழுந்தருளி பக்தர்களுக்கு சேவை சாதித்தார்.

ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் ஆலயத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி திருவிழா 21 நாட்கள் நடைபெறும். நம்பெருமாள் தினசரியும் அர்ஜூன மண்டபத்தில் எழுந்தருளி அருள்பாலிப்பார். ஒவ்வொருவிதமான அலங்காரத்துடன் வைரம், வைடூரியம், மௌத்து, பவளம் போன்ற பலவிதமான அணிகலன்களால் அலங்காரங்கள் செய்யப்படுவது வழக்கமான ஒன்றாகும்.

On the morning of the 5th day of the Pagal pathu festival at the Srirangam Ranganathar Temple, Namperumal served the devotees in special attire at the Arjuna Mandapam wearing special ornaments including the Ratna Pandian necklace, diamond bracelet bracelet, air medal, gooseberry garland and layered medal.