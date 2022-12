உதயமான சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் இடப்பெயர்ச்சி..பண மழையில் நனையப்போகும் ராசிக்காரர்கள் நீங்கதான்!

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சுக்ரன் களத்திரகாரகன் இல்லற வாழ்வுக்குறியவர். சுக்கிரன் தனுசு ராசியில் டிசம்பர் 5ஆம் தேதி இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். அஸ்தங்கமாகியிருந்த சுக்கிரன் தற்போது உதயமாகியுள்ளார். இனி எல்லோருக்கும் எல்லாம் நலமாகவே நடக்கும். தனுசு ராசியில் பயணம் செய்யப்போகும் சுக்கிரனால் மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்களுக்கும் என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

சுக்கிரன் என்றால் இன்பம். மனித வாழ்க்கையில் அன்பு, பாசம், காதல் ஆகிய மூன்று இன்பங்களை அளிக்கக் கூடியவர். சுக்கிரன் சுக போகங்களின் அதிபதி. சுக்கிரன் மனைவி யோகம் தருபவர் ஆணுக்கு மனைவியைப்பற்றியும், பெண்ணுக்கு மண வாழ்க்கையைப் பற்றியும் சொல்லுகின்றவர். ஆகையால் சுக்கிரன் நமது ஜாதக கட்டத்தில் நல்ல யோக அம்சத்துடன் இருப்பது அவசியம். இவருடைய தசா காலமான 20 வருடங்களில் மிகப்பெரிய ராஜ யோக பலன்கள் உண்டாகும். சுக்கிரன் சிற்றின்பம், திருமணம் முதலான சுகத்தை ஆணுக்கு அளிப்பவர். அதே போல் பெண்களுக்கு நளினத் தன்மையையும் அழகான தோற்றம், கவர்ச்சி, வீரியசக்தி, அறிவாற்றல், மனத்துக்கிசைந்த கணவனை அடையும் தகுதியையும், சுக போகங்களில் திளைத்து மகிழும் ஆற்றலையும் வழங்குவார்.

டிசம்பர் 5ம் தேதி சுக்கிர பகவான் தனுசு ராசிக்கு பெயர்ச்சி ஆகிறார். அதன் மூலம் தனுசு ராசியில் புதன், சுக்கிர சேர்க்கை உண்டாகும். டிசம்பர் 16ல் நடக்கும் சூரிய பெயர்ச்சியும் தனுசு ராசியில் நடக்கும் போது, சுக்கிரன், புதன், சூரியன் என மூன்று கிரகங்களின் சேர்க்கை உண்டாகும். இது ஜோதிட ரீதியாக சிறப்பான யோகத்தை தரப்போகிறது. சுக்கிரன் - புதன் கிரகங்களின் சேர்க்கையின் காரணமாக லக்‌ஷ்மி நாராயண யோகத்தை டிசம்பர் மாதம் முழுவதும் சில ராசியினர் பெற உள்ளனர். இந்த சுக்கிரன் பெயர்ச்சி யாருக்கு என்ன யோகத்தை தரப்போகிறது என்று பார்க்கலாம்.

சென்னையில் இருந்து சிறப்பு ரயில்கள்.. திருவண்ணாமலை தீபத்திருவிழாவை காண சூப்பர் ஏற்பாடு.. முழுவிபரம்

English summary

​Sukran peyarchi 2022: Sukran peyarchi from Viruchigam to Dhansu on December 5th 2022.Read the astrological effects of Venus Transit in various zodiac signs.Venus is considered the lord of Zodiac signs Taurus and Libra according to Vedic astrology.