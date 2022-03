திருப்பதி ஏழுமலையானை ஒரு மணி நேரத்தில் தரிசிக்கலாம் - எப்படி தெரியுமா

News

சித்தூர்: திருப்பதி ரயில் நிலையத்தில் இருந்து திருமலைக்கு சென்று வெங்கடாசலபதியை 1 மணி நேரத்திற்குள் தரிசனம் செய்யும் வகையில், ஐ.ஆர்.சி.டி.சி நிறுவனம் சுமார் 990 ரூபாய் சிறப்பு கட்டணச் சலுகை அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதே போல் திருச்சானூர் கோயிலுக்கும் சென்று தரிசனம் செய்யும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

திருப்பதி வெங்கடாசலபதியை தரிசிக்க நாடு முழுவதும் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருவதுண்டு. ஆனால் கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா நோய்த் தொற்று அபாயம் மற்றும் கட்டுப்பாடுகளால் திருப்பதி தேவஸ்தானம் பக்தர்களின் வருகைக்கு கட்டுப்பாடுகளை விதித்ததையடுத்து, பக்தர்களின் எண்ணிக்கை கணிசமாக குறைந்தது.

தற்போது கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாக தளர்த்தப்பட்டதால் பக்தர்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியது. கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்ட பின்னர், தொடக்கத்தில் ஆன்லைனில் 300 ரூபாய் சிறப்பு தரிசனத்திற்காக 10,000 டிக்கெட்டுகளை மட்டுமே வழங்கி வந்த நிலையில், கடந்த மாதத்தில் அந்த எண்ணிக்கையை 25,000ஆக உயர்த்தியது. அப்படி இருந்தும் ஆன்லைனில் 20 நிமிடங்களிலேயே விற்றுத் தீர்ந்து விடுகின்றன.

IRCTC has announced a special fare offer of around Rs 990 to travel from Tirupati Railway Station to Thirumalai and Dharsan Venkatachalapathy within 1 hour. It is also arranged to visit the Thiruchanur Temple.