ஸ்ரீரங்கம் வைகுண்ட ஏகாதசி 2021: சொர்க்கவாசல் திறப்பு - பரமபதவாசலில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாள்

திருச்சி: பூலோக வைகுண்டம் என்று அழைக்கப்படும் பெருமைக்குரிய ஸ்ரீரங்கத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்கவாசல் எனும் பரமபதவாசல் இன்று அதிகாலை 4.45 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது. பக்தர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படவில்லை.

மகாவிஷ்ணுவின் 108 வைணவத் திருத்தலங்களில் முதன்மையானதும், பூலோக வைகுண்டம் என போற்றப்படும் ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோயிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது.

கடந்த சனிக்கிழமை முதல் பகல் பத்து உற்சவம் தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. அன்று முதல் தினமும் காலை நம்பெருமாள் மூலஸ்தானத்திலிருந்து புறப்பாடாகி அர்ச்சுன மண்டபத்தில் எழுந்தருளி வருகிறார். தினசரியும் அரையர் சேவையும் நடைபெறுகிறது.

பகல்பத்து உற்சவ 10வது நாளான நேற்று நம்பெருமாள் அர்ச்சுன மண்டபத்தில் நாச்சியார் திருக்கோலம் எனப்படும் மோகினி அலங்காரத்தில் இன்று காலை மூலஸ்தானத்தில் இருந்து புறப்பட்டு அர்ஜுன மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். ஏராளமான பக்தர்கள் நாச்சியார் திருக்கோலத்தில் எழுந்தருளிய நம்பெருமாளை தரிசனம் செய்தனர்.

முக்கிய நிகழ்வான சொர்க்கவாசல் இன்று அதிகாலை 4:45 மணிக்கு திறக்கப்பட்டது. பரமபதவாசல் திறக்கப்பட்டு, முறைப்படியான சம்பிரதாயங்களை கடந்து, நம்பெருமாள் ஆயிரங்கால் மண்டபத்தில் உள்ள ஆஸ்தான மண்டபத்தில் எழுந்தருளினார். பக்தர்கள் இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்க அனுமதிக்கப்படவில்லை.

கடந்த ஆண்டை போலவே, இந்த ஆண்டும், கொரோனா வைரஸ் பரவலை தடுக்கும் விதமாக, அரசின் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை பின்பற்றி, ரங்கா ரங்கா கோபுரம் வழியாக காலை 7:00 மணி முதல், 9:00 மணி வரை பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

ர்க்க வாசல் திறப்பை முன்னிட்டு திருச்சி மாவட்டத்தில் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.அதன்படி, அரசு அலுவலகங்கள், கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது. அதே சமயம், பள்ளி, கல்லுாரி தேர்வுகள் நடைபெறுவதில், இந்த விடுமுறை பொருந்தாது. இதற்கு மாற்றாக, டிசம்பர் 18ஆம் தேதி, வேலை நாளாக இருக்கும் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

நம்பெருமாளுடன் சொர்க்கவாசலை கடந்து சென்றால் பிறவி பலனை அதாவது மோட்சத்தை அடையலாம் என்பது ஐதீகம். தமிழகம் மட்டுமல்லாது அண்டை மாநிலங்களில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ஸ்ரீரங்கத்திற்கு வந்துள்ளதால் கோவில் வளாகத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளன. ஸ்ரீரங்கத்தில் மட்டுமே இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாதத்தில் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்படுகிறது. திருமலை திருப்பதி உள்ளிட்ட பல பெருமாள் கோவில்களில் ஜனவரி 13ஆம் தேதி வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு சொர்க்கவாசல் திறக்கப்படுகிறது. மறுநாள் துவாதசி விழா நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

