நோய் எதிர்ப்பு சக்தி யாருக்கு அதிகம் இருக்கும்? நோய் பாதிப்பு பற்றி ஜாதக கட்டம் சொல்வதென்ன?

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நோய்கள் பரவும் இந்த கால கட்டத்தில் யாருக்கு எந்த நோய் பாதிக்கும் யாருக்கு திடீர் மரணம் ஏற்படும் என்று யாராலும் கணிக்க முடியவில்லை. ஜாதகத்தில் ஆறாம் இடம் என்னும் நோய்களை குறிப்பிடும் அமைப்பைப் பற்றிப் பார்க்கலாம்.

இப்பொழுதுதெல்லாம் புதிது புதிதாக நோய்கள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன. நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகம் உள்ளவர்கள் தப்பிப்பிழைக்கிறார்கள். நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக உள்ளவர்கள் பாதிப்பிற்கு ஆளாகின்றனர். நோய் பாதிப்பிற்கு நவ கிரகங்களும் காரணமாக உள்ளன.

அடேயப்பா.. அடுத்த 3 நாட்களுக்கு செம மழைதான்.. வெளியான அசத்தல் அறிவிப்பு.. எங்கனேன்னு பாருங்க

ஆறாம் பாவத்தில் எந்த கிரகமும் ஆட்சி, உச்சம் அல்லது நீச்சம் பெற்று இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்தால் எந்த கிரகம் உள்ளதோ அந்த கிரகத்தின் நோய்கள் தாக்கும். ஒருவரது ஜாதகத்தில் ஆறாம் பாவம் சுத்தமாக இருந்தால், அந்த நபருக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமாக இருக்கும். சின்னச் சின்ன காய்ச்சல், ஜலதோஷம், வாயு தொல்லை தவிர பெரிய அளவில் நோய்கள் தாக்காது.

English summary

Medical astrology: (ஜாதக ரீதியாக ஏற்படும் நோய்களும் பாதிப்புகளும்) No one can predict who will be affected by which disease and who will die suddenly in this time of disease spread. Let's look at the system that indicates the diseases of the sixth house in the horoscope.