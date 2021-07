உலக பாம்புகள் தினம் : நாக தோஷம் நீக்கும் நாக பஞ்சமி விரதம் - பாம்புகளை வணங்கினால் என்ன நன்மை

News

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பாம்பென்றால் படையும் நடுங்கும். பயம் காரணமாகவே பாம்புகளைப் பார்த்தாலே அடித்து கொள்கின்றனர். பாம்புகள் குறித்த விழிப்புணர்வை மக்களிடையே கொண்டு சேர்ப்பதற்காக, உலகம் முழுவதும் ஜூலை 16ஆம் தேதி ஆண்டுதோறும் உலக பாம்புகள் தினம் கொண்டாடப்படுகிறது. பாம்புகளால் ஏற்பட்ட தோஷம் நீங்கவே ஆடி மாதத்தில் நாக பஞ்சமி தினம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது. பாம்புகளை வணங்கினால் தோஷங்கள் நீங்கி சுப காரியத்தடைகள் நீங்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது.

உலகம் முழுவதும் விஷமுள்ள பாம்புகளிடம் கடிபட்டு சராசரியாக ஓராண்டுக்கு 1,38,000 பேர் உயிரிழப்பதாகவும் வெப்பமண்டல நாடுகளில் அதிகம் கண்டுகொள்ளப்படாத ஒரு பிரச்னையாகவே இது நிலவுவதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டு தெரிவித்தது.

குளத்தில் மூழ்கி 5 பெண்கள் உயிரிழப்பு... ரூ 5 லட்சம் நிவாரணம் அறிவித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு

பாம்பு கடி மரணங்களில் பாதிக்கும் அதிகமானவை இந்தியாவில்தான் நிகழ்ந்துள்ளன. இதில் ஆச்சர்யம் அளிக்கும் விஷயம் என்னவெனில், இந்தியாவைவிட அதிகமான நச்சுப்பாம்புகளைக் கொண்ட ஆப்பிரிக்கா, ஆஸ்திரேலியாவில் இதைவிடக் குறைவான பாம்புக்கடி மரணங்கள் பதிவாகியுள்ளன.

English summary

World Snake Day is celebrated annually on July 16 around the world to raise awareness about snakes.They beat snakes because they are afraid.Naga Panchami Day is observed in the month of August to cure the ailments caused by snakes. It is believed that worshiping snakes removes imperfections and removes auspicious obstacles.