ராஜயோகம் தரும் ராகு...ஞானம் தரும் கேதுவினால் என்னென்ன நோய்கள் வரும் - பரிகாரம் என்ன?

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: மனிதர்களுக்கு தோன்றும் நோய்களுக்கும் கிரகங்களின் பெயர்ச்சிக்கும் தொடர்பு உள்ளது. நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டவர் மருத்துவர்களிடம் செல்லும் அதே நேரத்தில் பரிகாரத்திற்காக ஜோதிடரிடம் செல்கின்றனர். ராகு பகவான் சஞ்சாரம் சிலரின் நோய்களை தீர்க்கும். சிலருக்கு நாட்பட்ட தீராத நோய்களை உண்டாக்கும். ராகு கேது இடப்பெயர்ச்சி நிகழும் இந்த நேரத்தில் ராகுவினால் ஏற்படும் நோய்கள் பற்றியும் அதற்கான பரிகாரங்களையும் பார்க்கலாம்.

சர்ப்ப கிரகமான ராகுவின் பார்வை, சஞ்சாரம் ஒருவரின் ஜாதகத்தில் சரியாக அமைந்திருந்தால் எதிர்பாராத வகையில் திடீர் தலைவர், திடீர் உயர் பதவி கிடைக்கும். வெளிநாடுகளுக்கு சென்று வரும் வாய்ப்பு அமையும்.

நினைத்து பார்க்க முடியாத புதையல் கிடைக்கும். பல கோடி ரூபாய்களுக்கு பினாமியாக மாறுவது அல்லது கீழே கிடந்து எடுப்பது போன்றவை ராகுவால்தான் வாய்க்கும்.

பிறந்த ஜாதகத்தில் ராகு சரியில்லாத இடங்களில் அமர்ந்திருந்தால் ஜாதகர், ஆபத்தான காடு, மலைகளில் சுற்றிவருவார். கெட்ட நண்பர்கள் மூலமாக தனக்கு சாதகமான காரியங்களை சாதித்துக் கொள்வார். மாய, மந்திர வித்தைகள் மூலம் நினைத்ததை சாதிப்பார். தந்தை வழி, தாத்தா மற்றும் பாட்டி சொத்துகள் கைக்கு வரும். பில்லி, சூனியம், ஏவல் போன்றவற்றை கற்றும், கொடூர மிருகங்களை வைத்து வித்தை காட்டியும் மகிழ்வார்.

English summary

Rahu Ketu peyarchi and disease: (ராகு கேது பெயர்ச்சியால் வரும் நோய்கள் )There is a connection between the diseases that appear to humans and the shifting of the planets. Rahu Bhagavan will cure some diseases. Can cause chronic and chronic diseases in some people. At this time of Rahu Ketu peyarchi we can see about the diseases caused by Rahu and the remedies for it.