ராகு கேது பெயர்ச்சி 2022 : கோடீஸ்வரர் யோகம் தரப்போகும் ராகு கேது - யாருக்கு பரிகாரம்

மதுரை: நிழல் கிரகங்களான ராகுவும் கேதுவும் 18 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை ஒரு ராசியில் இருந்து மற்றொரு ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகின்றன. நிகழும் பிலவ வருடம் பங்குனி மாதம் 29ஆம் தேதி 2022ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 12ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை ராகு பகவான் ரிஷப ராசியில் இருந்து மேஷ ராசிக்கும் கேது பகவான் விருச்சிக ராசியில் இருந்து துலாம் ராசிக்கும் இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். இந்த கிரகப்பெயர்ச்சியால் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு யோகங்கள் தேடி வரும் யாருக்கு பரிகாரம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கலாம்.

குறைகளையும் நிறைகளையும் வஞ்சகம் இல்லாமல் அள்ளித் தரும் மா வள்ளல் ராகு பகவான். பொருளாதாரத்தில் அதல பாதாளத்தில் இருப்பவரைத் திடீரென கோடீஸ்வரர் ஆக்குபவரும் ராகு. கெட்ட சகவாசங்களுக்கும் காரணம் ராகுதான்.

ஞானகாரகன். ஞானம் அருள்பவர். புகழ், பதவி, அதிகாரம் போன்றவற்றைத் தருபவர் கேது பகவான். ஞானம், மோட்சம் போன்றவற்றை அருள்பவர் கேது பகவான். கல்வி அறிவு, கேள்வி ஞானம் அருள்பவர். ஒருவரின் ஜாதகத்தில் ராகு கேது எந்த ராசியில் இருக்கிறார்களோ, எந்தக் கோள்களினால் பார்க்கப்படுகின்றரோ, எந்தக் கோள்களின் சேர்க்கை பெற்றுள்ளனரோ, அதற்கு தக்கவாறு பலன்களை முழுமையாகத் தருவார்கள்.

Rahu Bhagavan will move from Pisces to Aries in 2022. Ketu Bhagavan shifts from Scorpio to Libra. Benefits and remedies for all 12 zodiac signs from Aries to Pisces can be seen by this displacement.