சபரிமலை: மண்டல பூஜையில் சாமி தரிசனத்திற்கு தினசரி 25,000 பேருக்கு அனுமதி - பம்பையிலும் நீராடலாம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சபரிமலை: ஐயப்பனை தரிசிக்க ஆவலுடன் காத்திருக்கும் பக்தர்களே, உங்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. இந்த ஆண்டு சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மண்டல பூஜை காலத்தில் தினசரி 25ஆயிரம் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுவார்கள் என தேவசம்போர்டு வட்டார தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முதல்வர் பினராயி விஜயன் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் அதற்கான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சபரிமலை ஐயப்பன் கோவிலில் மாத பிறப்பு நாட்களில் நடை திறக்கப்பட்டு சில நாட்கள் பூஜைகள் நடைபெறும் குறிப்பிட்ட அளவிலான பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர். கொரோனா காலமாக இருப்பதால் கடும் கட்டுப்பாடுகளுடன் பக்தர்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனர்.

துலாம் மாத பூஜைக்காக வரும் 16ஆம் தேதி சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் நடை திறக்கப்பட உள்ளது. தந்திரி கண்டரரு மகேஷ் மோகனரு முன்னிலையில் மேல்சாந்தி ஜெயராஜ் போற்றி நடையை திறந்து வைக்கிறார். 17ஆம் தேதி முதல் பக்தர்கள் தரிசனத்திற்கு அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். அன்றைய தினம் காலையில் புதிய மேல்சாந்திகள் குலுக்கல் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். தொடர்ந்து 21ஆம் தேதி வரை பூஜைகள் நடைபெறும்.

English summary

Good news for you devotees who are eagerly waiting to visit Iyappan. According to Devaswom Board local sources, 25,000 devotees will be allowed daily at the Sabarimala Iyappan Temple during the Mandala Pooja this year. The decision was taken at a meeting chaired by Chief Minister Pinarayi Vijayan.