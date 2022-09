சுக்கிரன் பெயர்ச்சி 2022: அக்டோபரில் மாளவியா யோகம், விபரீத ராஜ யோகத்தால் இவங்களுக்கு ஜாக்பாட்!

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: சுக்கிரன் காதல் நாயகன். கன்னி ராசியில் நீசம் பெற்ற நிலையில் இருந்து நகர்ந்து தனது ராசியான துலாமில் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். கூடவே சூரியனும் துலாம் ராசியில் நீச்சம் பெற்று பயணம் செய்யப்போகிறார். ஆட்சி பெற்ற சுக்கிரனால் சில ராசிக்காரர்களுக்கு மாளவியா யோகமும், சிலருக்கு விபரீத ராஜயோகமும் சூரியனின் பயணத்தால் சிலருக்கு நீச்ச பங்க ராஜயோகமும் கிடைக்கப்போகிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிகளில் பிறந்தவர்களில் யாருக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் என்று பார்க்கலாம்.

சுக்கிரன் சுகபோகங்களின் அதிபதி. சந்தோஷங்களையும் சுகங்களையும் தரக்கூடியவர். இவர் ஆட்சி உச்சம் பெற்றிருக்கும் போது கொடுக்கும் பலன்கள் அலாதியானது. சில ஜாதகங்களில் நீசம் பெற்றிருந்தாலும் நீசபங்க ராஜயோக நிலையை பெறும் போது நல்ல பலன்களை தருவார்.

கன்னி ராசியில் சுக்கிரன் இருந்த போதும் ஆட்சி உச்சம் பெற்ற புதன் இருந்ததால் நீசபங்க ராஜயோகம் பெற்றிருக்கிறார் சுக்கிரன். அக்டோபர் பிற்பகுதியில் சுக்கிரன் ஆட்சி பெற்று அமரப்போகிறார். அதே நேரத்தில் சூரியன் நீச்சம் பெற்று அமரப்போகிறார்.

Venus Transit in Libra from 16th October, 2022. According to Vedic Astrology, Venus is considered to be a naturally auspicious planet, whose impact on the natives is nearly always positive. Ruled Venus will give Malaviya Yoga to some people, From Aries to Pisces, let's see who is born in the 12 zodiac signs and what benefits they get.