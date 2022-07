காரைக்கால் மாங்கனி திருவிழா..பிள்ளை வரம் பெற இறைவனை தரிசிக்க குவியும் பக்தர்கள்

Astrology

காரைக்கால்: காரைக்காலில் மாங்கனி திருவிழாவின் முக்கிய அம்சமான புனிதவதியார் பரமதத்தர் திருமணம் நேற்று காலை கோலாகலமாக நடைபெற்றது. இன்று காலை மாங்கனியை இறைவன் மீது வீசி வேண்டுதலை நிறைவேற்றுவதற்காக ஏராளமான பக்தர்கள் காரைக்காலில் திரண்டுள்ளனர்.

63 நாயன்மார்களில் ஒருவராக போற்றப்படும் அம்மையார் காரைக்கால் அம்மையார். நான்காம் நூற்றாண்டில் தோன்றி தமிழுக்கும், சைவ சமயத்துக்கும் பெரும் தொண்டாற்றியவர் காரைக்கால் அம்மையார். திருவாலங்காட்டு மூத்த திருப்பதிகங்கள் 11 பாடல்கள், திருவிரட்டை மணிமாலை 20 பாடல்கள், அற்புதத் திருவந்தாதி 101 பாடல்கள் என இவர் எழுதிய பாடல்கள் அனைத்துமே தமிழ் இலக்கியத்தில் முக்கியமானவை.

இறைவனின் திருவாயால் அம்மையே என்று அழைக்கப்பட்டவரும், 63 நாயன்மார்களில் அமர்ந்த நிலையில் அருள்பாலித்து வருபவர் காரைக்கால் அம்மையார் கோவிலில் மாங்கனி திருவிழா மாப்பிள்ளை அழைப்பு, திருமணம் என கோலாகலமாக நடைபெற்றது.

மாப்பிள்ளை அழைப்புடன் தொடங்கிய மாங்கனி திருவிழா..காரைக்காலில் கோலாகலம்

English summary

Karaikal Mangani festival 2022: (காரைக்கால் மாங்கனி திருவிழா) The Karaikal Mangani festival, one of the famous religious events in the region, from July 11 to 14,2022.The festival wherein devotees throw mangoes on the streets along the route of Lord Pichandavar - an avatar of Lord Shiva.