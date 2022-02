திருப்பதி ஏழுமலையான் பக்தர்களுக்கு குட்நியூஸ் - 10,000 இலவச டிக்கெட்டுகள் நேரடியாக விநியோகம்

Astrology

oi-Jeyalakshmi C

திருப்பதி: ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களின் வசதிக்காக, திருமலையில் வரும் 16ஆம் தேதி முதல், நேரடி கவுண்ட்டர்களின் மூலம் பக்தர்களுக்கு நாள்தோறும் கூடுதலாக 10,000 இலவச தரிசன டிக்கட்டுகளை வழங்கப்படும் என்று திருமலை திருப்பதி தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது. இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகளை, அலிபிரியில் உள்ள பூதேவி காம்ப்ளக்ஸ், திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீநிவாசம் தங்கும் விடுதியில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்ட்டர்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் ஓமிக்ரான் நோய்த் தொற்றின் தாக்கம் அதிகரித்ததைத் தொடர்ந்து, வழிபாட்டுத் தலங்களில் தரிசனம் செய்ய பக்தர்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன. அதே போல் திருமலையில் ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கும் இலவச தரிசனம் மற்றும் 300 ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கட்டுகளின் எண்ணிக்கையும் குறைக்கப்பட்டு, டிக்கெட்டுகள் அனைத்தும் ஆன்லைனில் மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தன.

தற்போது கொரோனா நோய்த் தொற்றின் வேகம் அதிரடியாகக் குறைந்து வருவதால், கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் படிப்படியாகத் தளர்த்தப்பட்டு வருகிறது. இதனையடுத்து, திருமலையில் பக்தர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வரும் இலவச டிக்கெட்டுகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி வரும் 16ஆம் தேதி முதல் ஏழுமலையானை தரிசிக்க வரும் பக்தர்களுக்கு நாள்தோறும் கூடுதலாக 10,000 இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகளை திருமலையில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்ட்டர்களின் மூலம் வழங்க திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தானம் முடிவு செய்துள்ளது.

பக்தர்கள் இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகளை, அலிபிரியில் உள்ள பூதேவி காம்ப்ளக்ஸ், திருப்பதியில் உள்ள ஸ்ரீநிவாசம் தங்கும் விடுதி மற்றும் கோவிந்தராஜசுவாமி 2ஆவது சத்திரம் ஆகிய 3 இடங்களில் உள்ள டிக்கெட் கவுண்ட்டர்களிலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்றும் தேவஸ்தானம் அறிவித்துள்ளது.

இது பற்றி செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த திருப்பதி திருமலை தேவஸ்தான நிர்வாக அதிகாரி ஜவஹர் ரெட்டி, தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழுவின் ஒப்புதலின் பேரில் கூடுதலாக 10,000 இலவச தரிசன டிக்கெட்டுகளை வழங்க முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

அதே போல், திருப்பதியில் கட்டப்பட்டு வரும் குழந்தைகள் நல மருத்துவமனைக்கு ஒரு கோடி ரூபாய் மற்றும் ஒன்றரை கோடி ரூபாய் வரை நன்கொடை வழங்கும் பக்தர்களுக்கு திருமலையில் உதயஸ்தமன சேவை டிக்கெட் ஒன்றும் வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உதயஸ்தமன சேவை டிக்கெட் பெறும் பக்தர்கள், வருடத்தில் ஒரு நாள் கோயிலில் ஏழுமலையான் கோயிலில் நடைபெறும் அனைத்து விதமான சேவைகளையும் தரிசிக்க முடியும்.

நன்கொடையை ஆன்லைன் மூலம் செலுத்தி உதயஸ்தமன சேவை டிக்கெட்டுகளை பெறுவதற்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப ஏற்பாடுகள் நிறைவடைந்து வரும் 16ஆம் தேதி முதல் பயன்பாட்டுக்கு வருகிறது. மேலும், திருப்பதி ஏழுமலையான் கோயிலில் நடைபெறும் கட்டண சேவைகளில் பக்தர்கள் கலந்துகொள்வது பற்றி, இம்மாதம் நடைபெற இருக்கும் தேவஸ்தான அறங்காவலர் குழுக் கூட்டத்தில் முடிவு செய்யப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

As the impact of corona epidemic is gradually declining across the country, the Tirumalai Tirupati Devasthanam has decided to provide an additional 10,000 free Darshan tickets daily to devotees through live counters from the 16th of this month in Thirumalai for the convenience of devotees visiting the Tirupati.