ஸ்ரீரங்கத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா : டிசம்பர் 03ல் திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் ஆரம்பம்

திருச்சி: ஸ்ரீரங்கம் ரங்கநாதர் கோவிலில் இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் வைகுண்ட ஏகாதசி பெருவிழா நடைபெறுகிறது. வெள்ளிக்கிழமை டிசம்பர் 03ஆம் தேதியன்று திருநெடுந்தாண்டகத்துடன் விழா தொடங்க உள்ளது. டிசம்பர் 14ஆம் தேதியன்று சொர்க்கவாசல் எனப்படும் பரமபதவாசல் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மார்கழி மாதம் வளர்பிறையில் வரும் ஏகாதசி 'வைகுண்ட ஏகாதசி' என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனை 'மோட்ச ஏகாதசி' என்றும் அழைப்பார்கள். வைகுண்ட ஏகாதசி அன்று, அனைத்து விஷ்ணு ஆலயங்களிலும் பரமபத வாசல் என்ற சொர்க்கவாசல் திறப்பு விழா நடத்தப்படும். இந்த ஆண்டு கார்த்திகை மாதத்தில் வைகுண்ட ஏகாதசி விழா நடைபெறுகிறது. மார்கழி மாதத்தில் போகிப்பண்டிகை நாளில் ஏகாதசி வருவதால் இந்த ஆண்டு கார்த்திகையிலேயே பரமபதவாசல் திறக்கப்பட உள்ளது.

ஏகாதசி நாளில் மகாவிஷ்ணுவை மட்டுமே மனதில் நினைத்துக்கொண்டு எதுவும் சாப்பிடாமல் இரவில் கண் விழித்து விரதம் இருப்பவர்களுக்காக சொர்க்க வாசலை திறந்து வைத்துக்கொண்டு காத்திருக்கிறார் இறைவன். வைகுண்ட ஏகாதசி நாளில் மட்டும் சொர்க்க வாசல் திறப்பது ஏன் பிற நாளில் சொர்க்க வாசலை மூடியிருப்பது ஏன் என்ற கேள்வி பலருக்கும் எழாமல் இல்லை. இந்த கதைக்கு செல்லும் முன்பு ஏகாதசியைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்..

Vaikunda Ekadasi festival at the Srirangam Ranganathar Temple will begin on Friday, December 03, with the Tirunelveli festival. It has been announced that the Paramatman Gate, also known as the Gate of Heaven, will open on December 14.