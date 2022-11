Fact Check: ஹெல்மெட் அணிவது தனிப்பட்ட விருப்பம்! நடவடிக்கை வேண்டாமென முதல்வர் உத்தரவு? உண்மை என்ன?

Fact Check

சென்னை : தலை கவசம் ( ஹெல்மெட் ) அணிவது , அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம் .உயிரின் மேல் விருப்பம் உள்ளவர்கள் அணிந்துகொள்ளட்டும் .ஹெல்மெட் அணியாதவர்களின் மேல் நடவடிக்கை எதுவும் எடுக்க வேண்டாம் என காவல் துறைக்கு முதல்வர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் ஒரு போலியான செய்தி பகிரப்பட்டு வருகிறது.

நாடு முழுவதும் வாகனங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துக்கொண்டே செல்லும் நிலையில் போக்குவரத்து விதிகளும் மீறப்பட்டு விபத்துகள் அதிகளவில் நடந்து வருகிறது. இதனைதொடர்ந்து போக்குவரத்து விதிகளை மீறும் வாகனங்களுக்கான அபராத கட்டணத்தை மத்திய அரசு கடந்த 2019-ம் ஆண்டு உயர்த்தியது.

அதன்படி வாகன ஓட்டிகளுக்கு பல்வேறு விதிமீறல்களுக்காக அபராதம் விதிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழகத்தில் சென்னை உள்பட பல்வேறு மாநகரங்களில் கடந்த 26-ந்தேதி முதல் இந்த நடைமுறை அமலுக்கு வந்தது.

கடமை உணர்ச்சிக்கு அளவே இல்லையா ஆபிசர்? கார் ஓட்டுனருக்கு ஹெல்மெட் அபராதம்! ஆய்வாளருக்கு 1லட்சம் பைன்!

A fake message is being shared on social media that the chief minister has ordered the police department not to take any action against those who do not wear helmets.