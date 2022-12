Fact check : குவைத் நாட்டின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் நாசி அல் சார்கி... இன்று காலை காலமானார்! உண்மையா?

Fact Check

சென்னை : குவைத்தின் மிகப்பெரிய பணக்காரர் நாசி அல் சார்கி காலமானார். அவரது சொத்துக்களை பாருங்கள் என்ற பெயரில் தங்கக் கார் விமானம் மற்றும் விலை மதிக்க முடியாத சொத்துக்களுடன் பேஸ்புக் மற்றும் வாட்ஸ்அப் பதிவு ஒன்று கடந்த சில நாட்களாக உலாவி வருகிறது. இது உண்மையா? உண்மையான பின்னணி என்ன? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்..

அனைவருக்கும் இன்டர்நெட், அனைவரின் கையிலும் செல்போன் என ஆகிவிட்ட இந்த காலத்தில் மொபைல் ஜர்னலிசம் என்ற பதம் அதிகளவு உபயோகப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது, அதாவது தாங்கள் விரும்பும் அனைத்து கருத்துக்களையும் உடனடியாக அனைவராலும் பரப்ப முடியும்.

நினைத்த நேரத்தில் நினைத்த இடத்தில் இருந்து தங்கள் கருத்துக்களை உலகெங்கும் கொண்டு செல்ல வாட்ஸ் அப், ஃபேஸ்புக், ட்விட்டர் உள்ளிட்ட பல்வேறு சமூக ஊடகங்கள் இருக்கின்றன. இதனால் இளைஞர்கள் ஏன் ஊடகவியலாளர்கள் கூட தங்கள் நிறுவனத்தின் மூலம் தாங்கள் சொல்ல முடியாதவை தங்கள் பேஸ்புக் பக்கம் மூலமோ ட்விட்டர் மூலமோ வெளிப்படுத்த முடியும்.

Kuwait's richest man Nasi al-Kharki has passed away. Check out his assets. A Facebook and WhatsApp post with the name Gold Car Airplane and Priceless Assets has been doing the rounds for the past few days. Is this true? What is the real background? Let's see about that..