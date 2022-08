ஒரு நாள் மட்டுமே உள்ளது..எக்ஸாம் இல்லாமல் இண்டர்வியுவில் வேலை! அதுவும் 31 ஆயிரம் சம்பளத்தில்! எங்கே?

Jobs

திண்டுக்கல் : மத்திய அரசின் கட்டுப்பாட்டின் கீழ் உள்ள காந்தி கிராமிய பல்கலைக்கழகத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்காக தேர்வு மூலம் இல்லாமல் நேர்முக தேர்வு மூலமாகவே நிரப்பும் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பானது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

கிராமப்புற வளர்ச்சிக்காகவும் காந்திய சிந்தனைகளை கற்பிப்பதற்கும் இந்தியாவில் உருவான முதல் பல்கலைக்கழகம், திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள காந்தி கிராம கிராமிய நிகர்நிலைப் பல்கலைக்கழகம்.

இந்தப் பல்கலைக்கழகம் 1976-ம் ஆண்டிலிருந்து செயல்பட்டு வருகிறது. 70 பேராசிரியர்கள், 140 அலுவலக ஊழியர்கள், 4,000 மாணவர்கள் எனப் பிரமாண்டமாக மலை அடிவாரத்தில் உள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களை நிரப்புவதற்கான அறிவிப்பு தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது அந்த அறிவிப்பில் Junior Research Fellow பணிக்கான பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளதாகவும் இப்பணிக்கு விண்ணப்பிக்க ஆர்வம் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் விரைவில் விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனத்தின் பெயர் : காந்திகிராம கிராமிய பல்கலைக்கழகம்

பணியின் பெயர் : Junior Research Fellow

பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை : ஒன்று

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 15.08.2022

விண்ணப்பிக்கும் முறை : நேரடி நேர்முகத் தேர்வு

Gandhi Rural University under the control of central government has published an employment notification to fill the vacant posts through interview instead of through examination.